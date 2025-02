Európsky štatistický úrad Eurostat analyzoval spokojnosť obyvateľov členských krajín EÚ so životom. Respondenti hodnotili subjektívny pocit šťastia na škále od nuly (veľmi nespokojný) po desať (veľmi spokojný). Prekvapivým zistením je vysoký optimizmus mladých Slovákov vo veku 16 až 29 rokov, ktorí svoju spokojnosť ohodnotili na úrovni 7,9 bodu. Rovnaký výsledok dosiahol aj Cyprus a obe krajiny sa umiestnili na treťom mieste. Druhá priečka patrí štyrom krajinám vrátane Česka s hodnotou 8,1 a najspokojnejšia je mládež v Chorvátsku (8,3).

Mladí ľudia sú tradične optimistickejší, no umiestnenie Slovenska v prvej sedmičke je prekvapujúce. Vyhliadky na samostatný život po ukončení štúdia totiž nie sú priaznivé. Priemerný Slovák potrebuje na kúpu 70-metrového bytu 12,7-násobok priemernej ročnej mzdy. Horšie na tom boli v roku 2023 iba Česi (13,3-násobok), kým napríklad Dáni potrebujú len 4,7-násobok. Vyplýva to zo zistení uverejnených v Deloitte Property Index. Aj preto sa mladí Slováci osamostatňujú až približne v 31 rokoch.

Slovenská spoločnosť je konzervatívna a rodiny držia pohromade. Mladí vnímajú bývanie s rodičmi skôr ako príležitosť na úsporu než ako prekážku. Niektorí navyše nachádzajú riešenie v zahraničí. „Po škole som odišiel pracovať do Nemecka. Ušetril som si peniaze, kúpil pozemok a postavil dom. Teraz môžem pracovať doma aj za nižší plat,“ hovorí Marián Kováč, 30-ročný elektrikár zo Žiliny. „Moji nemeckí kolegovia neboli nadšení z cudzincov. My sme totiž boli ochotní pracovať aj za nižšie mzdy, pretože sme videli nádej v tom, že sa so zarobenými peniazmi vrátime domov a budeme mať lepší život. Oni takúto možnosť nemajú,“ dodáva.

Nemecko je najväčšou ekonomikou EÚ s najširšími pracovnými príležitosťami. Napriek tomu mladí Nemci hodnotia spokojnosť so životom len siedmimi bodmi, čo je druhá najnižšia úroveň v Únii. Horšie sú na tom len mladí Bulhari (6 bodov).