Slovensko sa postupne mení na krajinu seniorov. Podľa najnovších údajov Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) sa priemerný vek obyvateľstva od 1996 do 2023 zvýšil o 7,1 roka. Najmladšiu populáciu majú mestá Kežmarok (35,1 roka), Námestovo (35,7 roka) a Sabinov (35,9 roka). Naopak, najstaršie obyvateľstvo žije v Myjave, Prievidzi a Piešťanoch (zhodne 45,5 roka) a v Partizánskom (45,6 roka).

Petronela Sládeková, ktorá vyrastala v Partizánskom, spomína na časy, keď mesto lákalo mladých ľudí z celého Slovenska. „Prosperujúca fabrika na výrobu obuvi pritiahla obyvateľov z rôznych regiónov. Mama prišla z Hurbanova, otec zo Skalice,“ hovorí. Dnes sa v Partizánskom nežije zle, no prílev mladých sa už dávno zastavil. „Časť ľudí odišla do zahraničia alebo do Bratislavy, zvyšok zostal pracovať v menších miestnych podnikoch. Postupne sa meníme na mesto dôchodcov,“ dodáva Sládeková, ktorá už sama poberá penziu.

Neskorší odchod do dôchodku nestačí