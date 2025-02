Riešenie problémov so zvyšujúcimi sa cenami a nákladmi na živobytie by malo byť pre Európsku úniu najväčšou prioritou v nasledujúcich piatich rokoch, zhoduje sa 40 percent opýtaných mladých ľudí v Únii. Obavy má takmer polovica (47 percent) Slovákov vo veku 16 až 30 rokov, uvádza Eurobarometer.

Tretina respondentov ďalej uviedla, že EÚ by mala zamerať svoju pozornosť na životné prostredie a zmenu klímy, čo je podľa nich druhým najväčším problémom. Obavy má v tejto súvislosti aj 32 percent slovenských občanov.

Tridsaťjeden percent mladých respondentov v Únii si myslí, že prioritou by mala byť hospodárska situácia a tvorba pracovných miest. S tým súhlasí až 36 percent Slovákov, čo je nadpriemer EÚ.

Viac ako každý piaty respondent označil za dôležité priority EÚ vzdelávanie a odbornú prípravu (27 percent), bývanie (23 percent) a obranu a bezpečnosť EÚ (21 percent). Európska obrana sa najviac dotýka mladých ľudí v Česku (36 percent), Poľsku (33 percent) a Estónsku (32 percent).

Postoj Slovákov k EÚ

Približne tretina Slovákov sa stotožňuje s tvrdením „Som zástancom EÚ a spôsobu, akým v súčasnosti funguje“. Ďalšia asi tretina opýtaných je zástancom EÚ, no v súčasnosti nie je spokojná so spôsobom jej fungovania. Dvadsaťjeden percent má skôr skeptické stanovisko, ale ak by sa podstatne zmenil spôsob fungovania Únie, možno by svoj názor zmenili. Vo všeobecnosti sú proti myšlienke EÚ len štyri percentá mladých Slovákov. Tieto výsledky sa len s malými rozdielmi zhodujú s priemerom spoločenstva.

Hlavné zdroje informácií

Sociálne médiá sú hlavným zdrojom informácií o politických a sociálnych otázkach pre 42 percent respondentov (SR 39 percent) vo veku 16 – 30 rokov. Druhým najobľúbenejším zdrojom je televízia (39 percent celá EÚ i SR). Uprednostňovanie televízie je obzvlášť výrazné u ľudí vo veku 25 – 30 rokov. Táto veková kategória tiež častejšie využíva online spravodajské platformy a rozhlas, než osoby vo veku 16 – 18 rokov.

Mladší účastníci (16 – 18 rokov) sa viac spoliehajú na sociálne médiá (45 percent) ako 25- až 30-roční (39 percent) a pri získavaní informácií dôverujú priateľom, rodine alebo kolegom (29 percent v porovnaní s 23-mi percentami).