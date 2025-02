Kedysi boli telefónne hovory hlavným spôsobom komunikácie. Dnes, keď existuje množstvo digitálnych alternatív, niektorí príslušníci generácie Z zažívajú úzkosť už len pri zazvonení telefónu. Podľa kariérnej poradkyne z britskej školy Nottingham College Liz Baxterovej sa tento fenomén nazýva „telefóbia“ – strach alebo úzkosť z uskutočňovania a prijímania telefonických hovorov.

„Jednoducho nemali príležitosť na používanie telefónu týmto spôsobom,“ vysvetľuje na webe CNBC. „Dnes telefón slúži na všetko možné – správy, hlasové poznámky – ale telefonovanie ako také už nie je jeho hlavnou funkciou. Ľudia tak stratili túto schopnosť.“

Mnohí mladí musia absolvovať telefonické pohovory ako súčasť prijímacieho procesu do zamestnania, no práve tento krok pre nich predstavuje veľkú prekážku. „V triede, kde je 25 až 30 študentov, by som povedala, že najmenej tri štvrtiny otvorene priznajú, že telefonovanie v nich vyvoláva úzkosť,“ hovorí L. Baxterová.

Aby škola Nottingham College pomohla študentom zvládnuť túto obavu, ponúka seminár zameraný na prekonanie telefóbie. Seminár zahŕňa sériu praktických cvičení, ktoré simulujú bežné situácie – napríklad objednanie sa k lekárovi, oznámenie práceneschopnosti či vybavovanie administratívnych záležitostí.

L. Baxterová tvrdí, že už po jednej lekcii si študenti budujú väčšiu sebadôveru, pretože pochopia, že telefonovanie nie je také desivé, ako sa obávali. „Počas pandémie covidu sa mnohí mladí ľudia ocitli v izolácii a stratili dôležité sociálne zručnosti. Ak im chýbajú dva roky sociálnych interakcií, je prirodzené, že sa necítia komfortne v situáciách, ktoré vyžadujú spontánnu komunikáciu,“ dodáva.

Prieskum spoločnosti Uswitch z roku 2024 ukázal, že takmer štvrtina Britov vo veku 18 až 34 rokov nikdy neodpovedá na telefonáty. Až 61 percent uprednostňuje textové správy pred hovormi. Mladí ľudia sa obávajú aj toho, ako na druhú stranu pôsobia. Keďže pri telefonáte nemajú vizuálnu spätnú väzbu, nevedia posúdiť reakciu druhej strany.