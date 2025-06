Donald Trump opäť raz rozvíril geopolitické vody. Tentoraz však nešlo o tweet, ale o bomby. Prezident USA v sobotňajšom prejave oznámil masívne nálety na tri kľúčové iránske jadrové zariadenia — Fordow, Natanz a Esfahan. Nazval ich „spektakulárnym vojenským úspechom“ a Iránu odkázal: „Buď bude mier, alebo tragédia väčšia než čokoľvek, čo ste videli za posledných osem dní.“

Americké bombardéry B-2 zhodili ničivé bunker-bustery na podzemné komplexy ukryté hlboko v horách. Sú špeciálne navrhnuté tak, aby prenikli hlboko pod zem alebo cez masívne opevnenia, než vybuchnú. Podľa Trumpa sú všetky lietadlá späť a „v bezpečí na ceste domov“. Útoky okamžite podporil izraelský premiér Netanjahu, ktorý ich označil za „odvážne rozhodnutie, ktoré zmení históriu“. USA sa tak ešte hlbšie ponárajú do izraelsko-iránskeho konfliktu.

Historický zásah, ústavná dilema

Amerika tak uskutočnila svoj najpriamejší vojenský útok na území Iránu za posledné desaťročia. Okrem dymu a trosiek však zasiahol aj domácu politiku. Opäť sa otvorila otázka: má prezident právo na vojenský úder bez súhlasu Kongresu?

Trump has officially put us at war with Iran.



Sleep well MAGA….



You voted for this. pic.twitter.com/4igreg10Qg — Travis Matthew (@Matthewtravis08) June 22, 2025

Ústava USA síce definuje prezidenta ako „vrchného veliteľa“, no právomoc vyhlásiť vojnu náleží Kongresu. Zákon o vojnových právomociach z roku 1973 zaväzuje prezidenta informovať Kongres do 48 hodín po vojenskej akcii. D. Trump síce oznámil útok — no cez sociálnu sieť Truth Social.

Fordow: Jadrové srdce v horách

Najväčším terčom bol Fordow – podzemné jadrové zariadenie ukryté hlboko v horách, asi 90 kilometrov juhozápadne od Teheránu, neďaleko nábožensky významného mesta Kom. Ukryté až 80 metrov pod skalou, vyzbrojené tisíckami centrifúg, schopné obohacovať urán takmer na zbraňovú úroveň. Miesto, ktoré prekoná len veľmi málo armád na svete.

A práve tu prišli na rad B-2 Spirit – stealth bombardéry schopné niesť gigantické 13-tonové bomby GBU-57, navrhnuté špeciálne na ničenie bunkrov ako Fordow. Základňa Whiteman v Missouri sa tak stala štartovacou rampou pre operáciu, ktorá má podľa Trumpa „poslať jasný odkaz“. A poslala ho s presnosťou na 12 metrov.

Trumpov nástup cez sociálne siete

V tradičnom štýle prezident neoznámil útok najprv médiám, ale na svojej platforme Truth Social. „Dokončili sme náš veľmi úspešný útok... všetky lietadlá sú v poriadku. Gratulujem našim skvelým bojovníkom. Teraz je čas na mier!“ napísal. O niekoľko hodín neskôr sa už z Bieleho domu prihováral národu s hrozbou ďalších úderov.

President Trump’s full address to the nation from The White House following the U.S. military strikes Iran. pic.twitter.com/6ghmPfXvmI — America (@america) June 22, 2025

D. Trump tiež tvrdil, že Irán mohol mať jadrovú zbraň už o „niekoľko týždňov“ — napriek tomu, že podľa riaditeľky Národnej rozviedky Tulsi Gabbardovej tomu spravodajské dáta nezodpovedajú. Administratíva však obviňuje Irán z neochoty rokovať. „Mali prijať dohodu. My sme boli pripravení,“ vyhlásil D. Trump.

Teherán reaguje ostro