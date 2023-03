Aj keď celková inflácia už stráca na sile, jadrová, ktorá je očistená od sezónnych vplyvov, sa prejavuje naplno. Jej údaje za február prekvapili. Svedčia o tom, že cenová hladina naďalej stúpa pri rozhodujúcom tovare každodennej spotreby, čo domácnosti pociťujú najviac.

Rýchle odhady Európskeho štatistického úradu (Eurostat) ukázali, že jadrová inflácia v eurozóne sa napriek očakávaniam poklesu zrýchlila na 5,6 percenta z 5,3 v januári. Práve na základne tohto cenového ukazovateľa stavia Európska centrálna banka svoje rozhodovanie ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb. Keďže ide o rekordnú úroveň, posilnilo to argumenty jej predstaviteľov, aby pokračovali v jastrabej politike, posúvali výnosy dlhopisov vyššie a udržiavali euro blízko týždenných maxím.

Naposledy ECB zvýšila svoju kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov na 2,5 percenta. Člen Rady guvernérov ECB a guvernér belgickej centrálnej banky Pierre Wunsch sa už nechal počuť, že na základe rastu jadrovej inflácie pôjdu vyššie. „Ak sa jadrová inflácia bude držať na úrovni nad päť percent, akú zaznamenávame dnes, a ak nebudeme mať jasné signály, že táto inflácia ide nadol, budeme musieť urobiť (v menovej politike) ešte viac.“ Osobne si myslí, že dôjde k zvýšeniu až na štyri percentá. „Určite však nebudem dopredu uvádzať, kam by sa sadzby mali uberať, dokiaľ nebude jasný ďalší vývoj jadrovej inflácie,“ dodal šéf belgickej centrálnej banky.

Cenové šoky sú vylúčené

Analytici Commerzbank vo svojom vyhlásení zdôraznili, že aj keď celková inflácia slabne, z pohľadu ECB je zrejme významnejšie, že miera jadrovej inflácie stúpla na vysokú úroveň. „To ukazuje, že základná inflácia zostáva vysoká.“ Zdraženie sa tak už dotýka všetkého ostatného mimo energií, ktoré podliehajú dočasným cenovým šokom spôsobeným krízou z posledného obdobia. Pri jadrovej inflácii nie sú napríklad zohľadnené ani ceny zemného plynu, ktorých pád spôsobilo teplé zimné počasie. Vylúčený je aj vplyv úpravy daní.

Americká banka so sídlom v San Franciscu Wells Fargo očakáva, že v dôsledku tohto ECB dodrží svoje usmernenia týkajúce sa ďalšieho zvýšenia kľúčovej sadzby. Pre spotrebiteľov to teda znamená, že budú musieť ďalej rátať aj so zdražovaním úrokov komerčných bánk.