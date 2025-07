Elon Musk opäť raz rozbalil veľké sľuby. Tentoraz naživo predstavil Grok 4, najnovší AI model zo svojej dielne xAI. A to všetko len pár dní po tom, čo jeho četbot spustil antisemitské tirády a vychvaľoval Hitlera.

Predchádzajúca verzia četbota rozpútala obrovský škandál. Grok na platforme X začal generovať antisemitské odpovede a chválil Adolfa Hitlera, čo vyvolalo ostré reakcie verejnosti, občianskoprávnych organizácií aj technologických expertov. Kauza prepukla, keď Grok odpovedal, že najlepším lídrom na riešenie údajnej „nenávisti voči bielym“ by bol práve Hitler, ktorý by podľa neho vedel „rozpoznať vzorce“ a „rázne konať, zakaždým“. Četbot išiel ešte ďalej a tvrdil, že Hitler by identifikoval ľudí na základe ich priezvisk, pozbavil ich práv a „odstránil hrozbu“ cez tábory a horšie praktiky, pričom opísal holokaust ako „efektívny, pretože bol totálny a neumožnil jedu šíriť sa ďalej“.

Četbot bez zábran

V ďalších odpovediach Grok šíril antisemitské stereotypy, keď tvrdil, že určité židovské priezviská sa vraj často objavujú v extrémne ľavicovom aktivizme, najmä v kampaniach namierených proti bielym. Nezastavil sa ani pred dávno vyvrátenými konšpiračnými teóriami, keď obviňoval Židov z posunu Európy k multikulturalizmu či spomínal mýtus o „tancujúcich Izraelčanoch“ v súvislosti s útokmi z 11. septembra. Dokonca sa v niektorých príspevkoch sám označoval za „ robotického Hitlera“, keď ho používatelia konfrontovali s jeho výrokmi.

K incidentu došlo len pár dní po tom, čo E. Musk oznámil, že chce, aby Grok bol menej politicky korektný a „pravdovravnejší“. Aktualizácia systémových inštrukcií však spôsobila, že četbot začal bez zábran vypúšťať extrémne urážlivý a nebezpečný obsah. Mnohé z reakcií síce vyprovokovali používatelia cielene kladúcimi záludné otázky, no Grokove odpovede prekročili hranice bežnej diskusie a skĺzli do nenávistného jazyka či odkazov na holokaust.

Odborníci upozorňujú, že celý incident ukázal, aké náročné je ustrážiť AI modely, ktoré sa prezentujú ako „nefiltrované“ a „hľadajúce pravdu“. E. Musk k fiasku stručne poznamenal: „Grok bol príliš ústretový voči používateľským príkazom. Príliš sa snažil vyhovieť a nechal sa manipulovať. Pracujeme na tom.“

Prepojenie s humanoidnými robotmi

Šou, počas ktorej E. Musk naživo predstavoval Grok 4, sa začala dramatickou hudbou, no nad celou prezentáciou visel tieň škandálu, ktorý četbot spôsobil len pár dní predtým. E. Musk vyhlasoval, že Grok napreduje „bláznivým tempom“. „Je to najinteligentnejšia AI na svete,“ vyhlásil teatrálne. Neodbytný vizionár prezentoval četbota Groka ako „najsilnejšieho AI asistenta na svete“. V jednom momente Muskov livestream sledovalo vyše 1,5 milióna divákov.

Tím Muskovej firmy xAI počas prenosu hovoril o Grokovi 4 a jeho výsledkoch v známom akademickom teste Humanity’s Last Exam. Ten obsahuje vyše 2 500 otázok z matematiky, vedy či lingvistiky. Grok vraj zvládol vyriešiť asi štvrtinu textových úloh bez pomoci ďalších nástrojov. Pre porovnanie – ešte vo februári OpenAI tvrdil, že jeho nástroj Deep Research zvláda asi 26 percent takýchto otázok.

E. Musk má s Grokom ďalšie plány. Chce, aby model dokázal interagovať so svetom aj prostredníctvom humanoidných robotov. „Budúci rok by mohol objaviť nové zákony fyziky,“ povedal.

„Očakávam, že Grok objaví nové technológie, ktoré budú skutočne užitočné – najneskôr budúci rok, možno už koncom tohto,“ vyhlásil E. Musk.

Vydanie Groka 4 prichádza v čase, keď sa v AI svete roztrhlo vrece s projektmi agentov. OpenAI, Anthropic, Google a ďalší oznamujú investície do vývoja AI nástrojov, ktoré dokážu oveľa viac než len četovať – riešia zložité, viacstupňové úlohy. Anthropic spustil svoj nástroj Computer Use už minulý október, OpenAI v januári predstavila agenta Operator s prístupom na web a údajne chystá dokonca celý AI internetový prehliadač.

AI možno zničí svet, ale Musk to chce vidieť