Malo by Česko usilovať o čo najskoršie prijatie eura, ako by to pomohlo ekonomike a v čom sú v súčasnosti riziká prijatia spoločnej európskej meny? Pre TREND odpovedajú Bohuslav Čížek zo Zväzu priemyslu a dopravy ČR, i ekonómovia a analytici Martin Vlachynský, Lukáš Kovanda a Jiří Cihlář

1. Malo by Česko usilovať o prijatie eura do roku 2030?

2. Aký vplyv by malo euro na ekonomiku a priemysel v porovnaní s českou korunou?

3. V čom môžu byť pre ČR riziká prijatia spoločnej európskej meny?

Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS

1. To je primárne politická otázka, nie ekonomická. Malo by Česko preniesť monetárnu politiku na ECB alebo nie? Má to svoje výhody a nevýhody. Mám ale pocit, že vo verejnej debate sa tejto otázke pripisuje príliš veľká dôležitosť. Česká ekonomika je pomerne silne integrovaná s Nemeckom. Medzi scenármi Česko bez eura a s eurom preto nečakám dramatické rozdiely. Napríklad pri priamych zahraničných investíciách vplyv eura vo V4 na prvý pohľad nie je veľmi viditeľný.

2. Existuje pár očividných pozitív, ako je napríklad zníženie transakčných a hedžových nákladov. Opakujem však, že ak niekto čaká nejaký dramatický moment zo zavedenia eura, tak sa nedočká. Švédsko (a do menšej miery Dánsko, ktorého krone je na euro ukotvené) je príkladom, že na konci dňa sa v Európskej únii (EÚ) dá veľmi dobre fungovať aj bez eura.

3. Prijatie eura predstavuje vstup do politického projektu. Nie je to len mena, ale aj sieť vzájomných záväzkov, keď Česi budú ručiť za dlh Talianov (a naopak). Hlavným efektom eura pred 20 rokmi bolo prudké zníženie úrokových nákladov pre štátne dlhy. No tento efekt je už dnes vyčerpaný.

Bohuslav Čížek, riaditeľ Sekcie hospodárskej politiky Zväzu priemyslu a dopravy ČR

1. Zväz priemyslu ČR presadzuje prijatie eura dlhodobo. Vláda by mala stanoviť jasný termín a harmonogram príprav na jeho prijatie. Žiadali sme túto vládu, aby do svojho programového vyhlásenia vložila aspoň stanovenie termínu pre vstup do mechanizmu ERM II. Formálne prijatie eura komplikujú dôsledky kríz posledných rokov, pre ktoré sme prestali plniť niektoré kritéria, vrátane inflačných tlakov s dosahom na našu cenovú stabilitu.