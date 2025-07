Človek môže mať najzdravšiu stravu na svete, no ak chce starnúť aktívne a zostať nezávislý, kľúčovými faktormi sú rovnováha, sila a flexibilita. Trénerka Caroline Idiensová so zameraním na silové cvičenia v domácom prostredí – najmä pre ľudí v strednom veku – neustále zdôrazňuje, aké dôležité je pripraviť si telo na budúcnosť.

„Už od veku 35 rokov začíname strácať svalovú hmotu a hustotu kostí. Výskumy opakovane potvrdzujú, že pravidelný pohyb je nevyhnutný, ak chceme týmto procesom čeliť,“ uvádza na webe britského Telegraphu s tým, že pri troche snahy sa dá udržať dobrá kondícia aj vo vyššom veku.

Tvorba svalov, flexibilita, rovnováha a správne držanie tela pomáha nielen pri bežných každodenných činnostiach, ale aj pri prevencii zranení a rizika osteoporózy. Nasledujúcich päť testov je určených pre domáce prostredie, bez špeciálneho vybavenia. Slúžia na zhodnotenie aktuálnej kondície a zároveň umožňujú sledovať postupné zlepšenie.

1. Státie na jednej nohe

Prečo je to dôležité:

Udržať rovnováhu je schopnosť, ktorú si uvedomíme, až keď o ňu prídeme. Strata rovnováhy patrí medzi hlavné príčiny úmrtí po dopravných nehodách a úzko súvisí s celkovou úmrtnosťou. Udržať rovnováhu vyžaduje súhru zraku, vnútorného ucha a nervových receptorov v končatinách.

Ako to zlepšiť:

Skúste si viazať šnúrky postojačky na jednej nohe. Ak sa vám to zdá priveľa, môžete skúsiť stáť na jednej nohe, zatiaľ čo si umývate zuby.

Test:

do 40 rokov: 43 sekúnd

40–49 rokov: 40 sekúnd

50–59 rokov: 37 sekúnd

60–69 rokov: 30 sekúnd

70–79 rokov: 18 až 19 sekúnd

nad 80 rokov: aspoň 5 sekúnd

2. Plank (doska)

Prečo je to dôležité:

Silné jadro (stredná časť tela) nie je len o vzhľade, ale pomáha pri všetkých činnostiach od zdvíhania detí až po prenášanie nákupov. Posilňovanie hlbokých brušných svalov pomáha predchádzať bolestiam chrbta.

Ako to zlepšiť:

Ľahnite si na predlaktia, nohy na špičkách, telo v jednej priamke. Hlava nech je zarovno s chrbticou. Môžete skúsiť aj tzv. vojenský plank – striedavo prechádzať z polohy na dlaniach na polohu na lakťoch.

Test:

Začnite s 10 sekundami a postupne sa prepracujte k 60. Sledovanie pokroku motivuje.

3. Vstávanie zo stoličky

Prečo je to dôležité:

Ťažkosti pri opakovanom vstávaní môžu signalizovať ochabenie svalstva a zvyšovať riziko pádov, zranení či neaktivity. Test sa osvedčil aj pri predpovedaní rizika bolesti chrbta u kancelárskych pracovníkov.

Ako to zlepšiť:

Použite stoličku bez opierok. Nohy na šírku bokov, pevne na zemi. Vstaňte a sadnite si čo najviac opakovane za 30 sekúnd, bez pomoci rúk.

Test:

vek 60–64: ženy 12–17, muži 14–19

vek 70–79: ženy 10–15, muži 11–17

nad 80 rokov: ženy 8–14, muži 8–15

4. Drep a tlak s fľašami s vodou

Prečo je to dôležité:

Funkčná sila je kľúčom k samostatnosti. Drepy napodobňujú bežné pohyby – napríklad zodvihnutie niečoho zo zeme. Posilňujú spodnú časť tela, zlepšujú držanie tela a chránia kĺby.

Ako to zlepšiť:

Namiesto činiek použite dve plné fľaše. Postavte sa širšie ako na šírku bokov, špičky smerujú mierne von. Zohnite sa do drepu, zapojte brušné svaly, pri návrate hore vytlačte ruky nad hlavu.

Test:

Začnite s 10–12 opakovaniami, v troch sériách. Výsledky závisia skôr od celkovej kondície než od veku.

5. Sila úchopu

Prečo je to dôležité:

Úchop často podceňujeme, no silnejší stisk rúk súvisí so zníženým rizikom úmrtnosti, infarktov aj demencie. Slabý úchop signalizuje úbytok svalov a zníženú schopnosť žiť nezávisle.

Ako to zlepšiť:

Zrolujte uterák, držte ho oboma rukami a krúťte, akoby ste ho žmýkali. Alebo stláčajte tenisovú loptičku 10 sekúnd a opakujte trikrát.

Test:

Ak nemáte dynamometer, použite kúpeľňovú váhu. Uchopte ju po stranách oboma rukami a silno stlačte – sledujte hodnotu a zaznamenajte si ju. Snažte sa ju časom zvyšovať.