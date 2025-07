V niektorých krajinách sú zariadenia, ktoré sa špecializujú na liečbu závislostí u zdravotníkov. Na nejaký čas sa im pozastaví výkon praxe, zvyčajne na polrok, rok, a potom, keď abstinuje 12 mesiacov, licencia sa mu vráti. Na Slovensku špecializované zariadenie len pre zdravotníkov neexistuje a lekári, ktorí majú problém so závislosťou, sa často zdráhajú vyhľadať odbornú pomoc. Aj o tom porozprával riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica.

Kým neprepukol škandál v ružinovskej nemocnici, o závislosti lekárov sa verejne takmer nehovorilo. Len ojedinele sa v médiách objavila správa o tom, že niekde ordinoval opitý lekár. Keď som sa však o tom rozprávala s lekármi, takmer všetci mi rozprávali príbehy o kolegoch, ktorí v službe bežne popíjali. Prečo sa o tom veľmi nehovorí?

Treba rozlíšiť konzumáciu alkoholu alebo iných návykových látok, ktoré majú psychoaktívne účinky a potenciálne môžu u človeka vyvolať závislosť, a už samotnú závislosť. Napríklad alkohol je bežne dostupný, je to legálna komodita pre dospelých. A je už na ňom, či ho užije, pretože jeho užitie nemá trestnoprávne následky. Samozrejme, ak ho neužíva pri práci, kde by mohol poškodiť zdravie ľudí alebo spôsobiť väčšie materiálne škody. To isté sa týka aj iných látok, napríklad liekov. No zdravotníci sú takí istí ľudia ako bežná populácia. Jediný rozdiel je, že vedia oveľa viac o účinkoch psychoaktívnych látok ako bežná populácia.

A majú aj lepší prístup, najmä k liekom.

Áno, to je ďalšia vec. Ešte sa vrátim k tým vedomostiam, práve tie by ich mali brzdiť v užívaní týchto látok. Mala by to byť istá bariéra, ktorá by mala vyvažovať ich ľahší prístup k liekom. Ale opäť, sú to len ľudia a tiež majú rôzne povahy, rôzny potenciál a predispozíciu, ako je to vo všeobecnej populácii. Niekto je voči vzniku závislosti odolnejší a sú ľudia, ktorí, a je to preukázané, sú na závislosť náchylní geneticky. Vieme, že u toho, kto to má v rodine, je väčšie riziko a pravdepodobnosť, že sa stane závislým. Malo by to byť preňho varovným signálom a mal by sa užívania takých látok strániť. Na druhej strane zdravotníci popri alkohole, kofeíne a nikotíne majú prístup k širšej škále látok, ktoré nie sú bežne dostupné ostatným ľuďom.

Nuž pacienti stále majú vo zvyku priniesť lekárom fľašu alkoholu, takže sa dá nadľahčene povedať, že aj k tomu majú ľahší prístup.

Ale už aj to sa zmenilo. Napríklad v 70. a 80. rokoch sa v nemocniciach bežne fajčilo. Vtedy sa ešte málo vedelo o všetkých zdravotných dôsledkoch fajčenia, až v 50. rokoch výskumy preukázali, že spôsobuje závažné onkologické ochorenia. Ale kým sa to dostalo aj do učebníc a celkovo do zdravotnej osvety, tak to trvalo niekoľko rokov. Potom sa to začalo meniť. Ale ešte v 50. rokoch bolo fajčenie na úrovni pitia kávy, také neškodné sa zdalo, len s tým rozdielom, že prestať užívať kofeín je omnoho ľahšie. Fajčenie sa bralo len ako zlozvyk, nie ako závislosť. V čase, keď som pracoval na klinike v nemocnici, len málokto bol nefajčiar, fajčilo sa na chodbách, fajčilo sa aj s pacientmi, dnes si to ani nevieme predstaviť. Len čo sa však prijal zákon, ale najmä na základe vedecky doložených vedomostí, že fajčenie spôsobuje nielen cievne, ale aj onkologické ochorenia a infarkt myokardu, fajčenie sa v nemocniciach zakázalo. Je pravda, že tabakový priemysel mal veľký záujem, aby sa tieto fakty nedostali na verejnosť ani do medicínskych kruhov. No nebolo to udržateľné, a keď informácie o škodlivosti vyplávali na povrch, situácia sa veľmi rýchlo zmenila. S fajčením prestali aj mnohí zdravotníci a dnes to nie je medzi nimi také rozšírené, ako to bolo predtým. Dnes je to už skôr zriedkavé a povedal by som, že aj z hľadiska reputácie lekára je negatívum, ak fajčí. A nemusí to byť len lekár, ktorý lieči závislosti, kde už je to nepredstaviteľné. No a podobne je to pri problémoch s alkoholom.

V časopise Journal of Medical Regulation vyšla štúdia, ktorá odhaduje, že v USA sa pri 10 až 15 percentách lekárov počas kariéry rozvinie závislosť od alkoholu alebo drog. Čo je podľa nich porovnateľné alebo dokonca vyššie ako v bežnej populácii.

To je presne tá dostupnosť návykových – psychoaktívnych látok. Ale aj stres, ktorý vyplýva z lekárskeho povolania v Spojených štátoch. Tam je ten stres väčší ako u nás, a to z dvoch dôvodov. Jednak je tam vysoký tlak na výkon, navyše s rizikom v prípade nejakého pochybenia. Podobne je to aj v Spojenom kráľovstve. Hrozia tam tresty, finančné sankcie, strata licencie, riziko je veľmi veľké. Navyše tam funguje veľký biznis advokátov zameraných na zdravotníctvo. Majú obrovské zisky, u pacientov aktívne zisťujú nespokojnosť a pochybenia v liečbe a lekári musia znášať následky, ak sa to na súde preukáže. Je to veľmi zložité, pretože lekár, ktorý pracuje v časovej tiesni, má veľa pacientov, náročné operácie a k tomu aj nočné služby, čo je ďalší faktor, o ktorom ešte budeme hovoriť, je často v napätí a môže urobiť chybu. Tie chyby robíme všetci, aj zdravotníci, ide len o to, aké je riziko a aké sankcie za to môže mať. V Spojených štátoch je to obrovské riziko a tlak kompenzované vysokými príjmami lekárov. Aj preto tam mnoho lekárov odchádza, veľa mladých ľudí ani nemá záujem o medicínu v Európskej únii. Ale ten tlak je veľmi veľký. Lekári totiž vedia, že stačí malé pochybenie a bude to mať vážne dôsledky. Pracovný stres s vedomím, že môže dôjsť k poškodeniu, je veľký a je typický hlavne pre mladých lekárov. U starších lekárov časom prichádza istá rutina, zručnosť, vedia sa vyrovnať aj so stresom. No ťažko sa vyrovnajú s nočnými službami.

Len mladí lekári? Jeden prieskum ukázal, že pre viacerých mladých lekárov bol pri výbere odboru jeden z dôležitých faktorov aj ten, či sú tam nočné služby.

Všetci lekári, nielen mladí. Štúdie preukázali, že nočná práca pri trojzmennej prevádzke vedie k zníženiu kvality života a je aj jedným z rizikových faktorov zhoršenia zdravotného stavu. U lekárov je to súčasť ich práce. Predstavte si v noci chirurga alebo lekára na urgentnom príjme. Ak náhodou oddychuje, pretože na niektorých oddeleniach má právo na oddych, prídu ho zobudiť. Má rozhodený celý biorytmus a s únavou sa zvyšuje riziko závislosti. Začína sa to tým, že užije niečo na to, aby sa mohol vyspať. Keďže má rozhodený biorytmus, prirodzene dochádza k tomu, že je vyčerpaný. A to rieši buď tak, že si zoberie nejakú tabletku, alebo si vypije alkohol. Je to začarovaný kruh. A veľmi ľahko tak dochádza k vzniku závislosti.