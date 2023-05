Bola to skvelá jazda. Slovensko počas posledných 30 rokov rástlo viac ako veľká väčšina sveta. Takémuto rastu je však koniec. Dôvodov je veľa, no tým prioritným je dlhodobý ekonomický cyklus, ktorý závisí najmä od demografie a hospodárskej politiky.

Kým pred 30 rokmi čakala na svoju šancu vzdelaná masa takzvaných Husákových detí, teraz sú z nich pracujúci v plnom rozpuku síl. O ďalších 30 rokov z nich budú dôchodcovia. Skrátka, ekonomický cyklus Slovenska sa dostal na svoj vrchol. Pri silných demografických zmenách je to prirodzený vývoj.

V histórii ho zažilo mnoho krajín a niektoré ho zažívajú aj v súčasnosti. Napríklad Japonsko. V roku 1989 bolo na vrchole, keď šesť z desiatich najväčších svetových firiem bolo japonských. V súčasnosti v top 50 podľa trhovej kapitalizácie nie je ani jedna. Podobný osud čaká Južnú Kóreu, ale aj mnohé východoeurópske krajiny.

Naopak, bohatšie štáty sa úpadku bránia. Napríklad Nemecko. To sa rozhodlo, že v nasledujúcich desiatich rokoch bude prijímať státisíce vysokokvalifikovaných zamestnancov z rozvíjajúcich sa krajín. No nejde iba o demografiu. Práve Japonsko a Južná Kórea vyrástli na podpornej hospodárskej politike štátu. V tomto procese vytvorili velikánov ako Samsung či Sony.

Rovnakú politiku sa momentálne chystá zaviesť Nemecko, ktorého ekonomický model sa dostáva do úzkych.

Starý aj nový priemysel Nemecka čakajú subvencie v hodnote desiatok miliárd eur, ktoré majú krajine pomôcť konkurovať výzvam pochádzajúcim z Číny, Ruska, ale aj dekarbonizácii či deglobalizácii. Berlín zavelil na novú hospodársku politiku subvencovanú štátom.

Pre Slovensko je to na jednej strane výzva, na druhej strane inšpirácia. Krajina je ešte priemyselnejšia ako Nemecko a ešte proexportnejšie ladená. Ak sa svojou hospodárskou politikou nenapojí na vývoj v najväčšej európskej ekonomike, jej problémy sa ďalej zhoršia.

Budúca vláda nemusí vymýšľať spôsob, ako sa uplatniť vo svete. Stačí, ak bude pozorne sledovať, čo robí jej najväčší obchodný partner, a bude podporovať domáce firmy tak, aby boli schopné zvýšiť svoj podiel v nemeckom dodávateľskom reťazci.

Nech bude budúca vláda pravá či ľavá, podstatné je iba to, že ak má byť krajina úspešná a životná úroveň ľudí ďalej rásť, musí svetu niečo ponúknuť. Doteraz to bola takmer výhradne lacná a kvalifikovaná pracovná masa. Tie časy sa však už skončili. Žiada si to posun o krok ďalej.