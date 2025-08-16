Ruský prezident Vladimir Putin povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že by zastavil bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny výmenou za to, že Kyjev stiahne svoje sily z východnej Doneckej oblasti. Informoval o tom v sobotu (16. 8.) denník Financial Times, ktorý sa odvolal na štyri nemenované zdroje oboznámené s piatkovým rokovaním Trumpa a Putina na Aljaške, píše TASR podľa správy stanice Sky News.

Výmenou za kontrolu nad Doneckou oblasťou by Putin podľa zdrojov zmrazil frontovú líniu v čiastočne ovládanej Chersonskej a Záporožskej oblasti a nepodnikol nové útoky s cieľom získať ďalšie územia, ak by boli splnené jeho základné požiadavky. Túto podmienku šéf Kremľa stanovil počas schôdzky s Trumpom, ktorý ju následne po telefóne tlmočil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a európskym lídrom.

Zdroje oboznámené s postojom Zelenského však podľa denníka FT uviedli, že ukrajinský líder by s odovzdaním Doneckej oblasti nesúhlasil, ale o území by bol ochotný diskutovať s Trumpom vo Washingtone, kde sa s ním v pondelok stretne.

Rusko má v súčasnosti podľa stanice Sky News pod kontrolou celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny a približne 75 percent Doneckej oblasti.

Trump aj Putin označili spoločné rokovania na Aljaške, ktoré trvali približne dve a pol hodiny, za produktívne a konštruktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.

WA 36 vojenská základňa Elmendorf-Richardson - Na snímke americký prezident Donald Trump nastupuje do lietadla Air Force One po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025. FOTO TASR/AP President Donald Trump waves as he boards Air Force One after meeting with Russia's President Vladimir Putin at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
