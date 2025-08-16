Ola Källenius, 49-ročný generálny riaditeľ Mercedes-Benz a prezident Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), patrí k najhlasnejším kritikom plánu Európskej únie zakázať od roku 2035 predaj nových áut so spaľovacím motorom. Tvrdí, že súčasný prístup potrebuje „kontrolu reality“ – inak môže európsky automobilový sektor „naraziť do steny“ alebo sa dokonca „zrútiť“.
Upozorňuje, že povinné ciele predaja bezemisných vozidiel sú za súčasných podmienok nereálne. Brzdia ich vysoké ceny elektriny, slabé stimuly pre prechod na batériové elektromobily a rastúca konkurencia lacných čínskych modelov.
Riziko predzásobenia spaľovacích áut
Podľa šéfa Mercedesu môže rýchle zavedenie zákazu vyvolať opačný efekt, než Brusel zamýšľa – masový nákup benzínových a naftových áut pred rokom 2035. To by znamenalo vyššie, nie nižšie emisie.
„Musíme sa pozrieť na reálny stav vecí. Ak to neurobíme, rútime sa plnou rýchlosťou proti múru,“ povedal pre denník Handelsblatt.
Flexibilita namiesto direktívy
A. Källenius opakovane zdôrazňuje potrebu technologickej neutrality – teda nezatvárať dvere riešeniam ako syntetické e-palivá – a varuje pred ekonomickými škodami v odvetví, ktoré už teraz trpí slabším dopytom po elektromobiloch.
Mercedes ešte pred pár rokmi tvrdil, že do roku 2030 prestane predávať spaľovacie autá „tam, kde to trh umožní“. Tento cieľ však potichu opustil. Dôvodom sú náročné podmienky prechodu, pomalé tempo adaptácie zákazníkov a zmena trhových síl v prospech ázijských výrobcov.
Pripravovaná európska legislatíva nie je doslovným zákazom spaľovacích motorov, ale zákazom predaja nových vozidiel, ktoré emitujú CO₂ z výfuku. Cieľom je stlačiť emisie na nulu v súlade s klimatickou agendou EÚ pre rok 2050. Kritici, najmä z Nemecka, však volajú po pozvoľnejšom útlme a alternatívach k rýchlemu „prepnutiu“ na batérie.
Napätie pred rozhodujúcim rokom
Európske automobilky sú v pasci medzi politickým tlakom Bruselu a cenovým útokom Číny. V niektorých krajinách západnej Európy už elektromobily tvoria veľký podiel predaja, no v strednej a východnej Európe dominuje spaľovací motor.
A. Källenius hovorí jasne: „Dekarbonizácia je nevyhnutná. Ale musí byť ekonomicky udržateľná a technologicky otvorená.“ Druhá polovica roka 2025, kedy Brusel plánuje revíziu legislatívy, tak môže byť pre budúcnosť európskeho autopriemyslu zlomová.
Podľa analytikov by mal šéf Mercedesu hovoriť aj o strategických partnerstvách a synergii s inými výrobcami, pretože bez podobných aliancií nebude schopný dlhodobo konkurovať čínskej expanzii. Čínski výrobcovia už dnes ovládajú veľkú časť európskeho trhu, nachádzajú si lokálnych partnerov a ich technológie patria k absolútnej svetovej špičke.
Navyše, Peking investuje do výrobných liniek novej generácie, ktoré majú byť do troch rokov plne automatizované – bez potreby zásahu ľudskej ruky. Takýto model by dramaticky znížil náklady a ešte viac prehĺbil cenový rozdiel medzi čínskymi a európskymi automobilkami, čím by sa konkurencia pre výrobcov zo starého kontinentu stala ešte tvrdšou.
- Čo by znamenilo uvoľnenie zákazu spaľovacích motorov pre automobilky
Ak by Brusel ustúpil od tvrdého termínu 2035 alebo povolil výnimky, najväčším víťazom by boli práve nemeckí výrobcovia – Mercedes, BMW či Volkswagen. Získali by extra čas na vývoj lacnejších batérií, mohli by dlhšie predávať ziskové spaľovacie modely a zároveň investovať do paralelných technológií-
Najväčší priestor by dostali:
- syntetické e-palivá, ako testuje Porsche v čilskom závode Haru Oni v Punta Arenas, ktoré majú potenciál poháňať súčasné luxusné a športové modely bez úprav motora
- plug-in hybridy s dlhším elektrickým dojazdom, ktoré by mohli zostať legislatívne prijateľné aj po roku 2035, ak by sa povoľovali výnimky pre nízkoemisné pohony
- vodíkový pohon, kde BMW spolu s DHL Freight pilotujú vodíkové nákladné vozidlá v rámci projektu H2Haul, skúmajúce palivové články a vodíkové motory pre ťažkú logistiku
Takýto scenár by síce krátkodobo spomalil dekarbonizáciu, no podľa výrobcov by zmiernil riziko trhového šoku, strát pracovných miest a masového presunu výroby mimo Európy (podľa odhadu nemeckých starostov: ohrozených bolo až 600-tisíc miest)