Vynález indexov vážených podľa trhovej kapitalizácie priniesol priemernému investorovi výrazný benefit – možnosť jednoducho a efektívne participovať na raste akciových trhov. Indexy ťahajú nahor predovšetkým firmy, ktoré rastú najrýchlejšie, pretože ich váha v indexe rastie úmerne tempu ich trhovej ceny.
Vedľajším efektom tohto prístupu je čoraz väčšia váha úspešných spoločností, čo vedie k situácii, keď niekoľko najväčších firiem dokáže ovplyvňovať akciové trhy viac než desiatky až stovky ďalších, ktoré sa v indexe nachádzajú takisto.
Hoci k podobnej situácii dochádzalo v minulosti a v budúcnosti sa pravdepodobne zopakuje, dnešná situácia je výnimočná mierou koncentrácie vplyvu. Desať najväčších spoločností má v indexe S&P 500, váhu 37 percent, čo je najviac od začiatku 70. rokov. Ich váha pritom nezodpovedá podielu na celkových ziskoch – tie tvoria len 28 percent.
Traja výskumníci z inštitútu CFA na základe historických dát upozorňujú, že tento vývoj je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Napríklad, ak by desať najväčších spoločností zopakovalo svoj výkon z poslednej dekády, o desať rokov by mali v indexe váhu až 73 percent.
Obsadenie trónu akciového indexu sa v čase mení
