Výpadky mobilného internetu v Rusku komplikujú bezhotovostné platby, čo núti obyvateľov aj podniky držať viac hotovosti. Potvrdila to Centrálna banka Ruskej federácie s tým, že odstávky sú súčasťou bezpečnostných opatrení proti ukrajinským dronom a zasahujú nielen platobné systémy, ale aj komunikačné aplikácie, donáškové služby a taxislužby.
Objem hotovosti v obehu v júni vzrástol o približne 200 miliárd rubľov (2,14 miliardy eur) a rovnaký nárast zaznamenali aj v júli. Centrálna banka uvádza, že dopyt po hotovosti je „mierne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch“ a súvisí s „túžbou obyvateľstva a podnikov vytvoriť si rezervu hotovosti na platby“ počas odstávok, pri ktorých sa cielene narúša GPS a mobilné siete.
Poslanec Štátnej dumy Vladimir Gutenev v provládnych médiách podľa Business Insider odporučil, aby mali ľudia vždy pri sebe hotovosť: „Nemali by ste byť ‚hipster‘, ktorý žije len v centre Moskvy. Život sa neobmedzuje na pohodlie.“
Ruská vojnová ekonomika stráca dych. Pre Putina je zbrojenie aj tak absolútnou prioritou
Výpadky internetu prudko vzrástli: z 69 incidentov v máji na 662 v júni a 2 099 v júli, vyplýva z dát nezávislej monitorovacej skupiny Na Svyazi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich označil za ochranu pred „nebezpečnými susedmi“.
Anastasiia Kruopeová z Human Rights Watch uviedla, že čoraz viac Rusov si zavádza pevné pripojenie na internet namiesto mobilných dát. Obchody s WiFi môžu platby spracovať, no menšie predajne závislé od mobilného internetu čelia problémom.
Podľa Natalie Krapivovej z neziskovej organizácie Access Now nie je dlhodobý plán týchto výpadkov jasný. Zvýšená cenzúra a kontrola internetu od začiatku ruskej invázie v roku 2022 ohrozuje budúcnosť digitálnej ekonomiky a konkurencieschopnosť fintech sektora v krajine.
„Nejde len o výpadky internetu, ale aj o sankcie, odchod odborníkov, zákazy alebo obmedzenia technológií,“ dodala N. Krapivová.