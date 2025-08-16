Výpadky mobilného internetu v Rusku komplikujú bezhotovostné platby, čo núti obyvateľov aj podniky držať viac hotovosti. Potvrdila to Centrálna banka Ruskej federácie s tým, že odstávky sú súčasťou bezpečnostných opatrení proti ukrajinským dronom a zasahujú nielen platobné systémy, ale aj komunikačné aplikácie, donáškové služby a taxislužby.

Objem hotovosti v obehu v júni vzrástol o približne 200 miliárd rubľov (2,14 miliardy eur) a rovnaký nárast zaznamenali aj v júli. Centrálna banka uvádza, že dopyt po hotovosti je „mierne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch“ a súvisí s „túžbou obyvateľstva a podnikov vytvoriť si rezervu hotovosti na platby“ počas odstávok, pri ktorých sa cielene narúša GPS a mobilné siete.

Poslanec Štátnej dumy Vladimir Gutenev v provládnych médiách podľa Business Insider odporučil, aby mali ľudia vždy pri sebe hotovosť: „Nemali by ste byť ‚hipster‘, ktorý žije len v centre Moskvy. Život sa neobmedzuje na pohodlie.“

Kk28 Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin počas veľkonočnej pravoslávnej bohoslužby v Chráme Krista Spasiteľa 19. apríla 2025 v Moskve. FOTO TASR/AP Russian President Vladimir Putin attends the Orthodox Easter service at Christ the Saviour Cathedral in Moscow, Russia, Saturday, April 19, 2025. (Ramil Sitdikov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP)
Výpadky internetu prudko vzrástli: z 69 incidentov v máji na 662 v júni a 2 099 v júli, vyplýva z dát nezávislej monitorovacej skupiny Na Svyazi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich označil za ochranu pred „nebezpečnými susedmi“.

Anastasiia Kruopeová z Human Rights Watch uviedla, že čoraz viac Rusov si zavádza pevné pripojenie na internet namiesto mobilných dát. Obchody s WiFi môžu platby spracovať, no menšie predajne závislé od mobilného internetu čelia problémom.

Podľa Natalie Krapivovej z neziskovej organizácie Access Now nie je dlhodobý plán týchto výpadkov jasný. Zvýšená cenzúra a kontrola internetu od začiatku ruskej invázie v roku 2022 ohrozuje budúcnosť digitálnej ekonomiky a konkurencieschopnosť fintech sektora v krajine.

„Nejde len o výpadky internetu, ale aj o sankcie, odchod odborníkov, zákazy alebo obmedzenia technológií,“ dodala N. Krapivová.

