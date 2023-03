Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Zvýšenie deficitu oproti roku 2022 bude popri inflačnom šoku aj následkom nových trvalých opatrení, ktoré sú buď zahrnuté v rozpočte, alebo prijaté po jeho schválení. Podľa aktualizovanej prognózy strednodobého fiškálneho vývoja z dielne RRZ narastie v tomto roku schodok verejných financií na šesť percent HDP.

Z minuloročných 3,4 percenta HDP sa zvýši vplyvom rastu výdavkov vlády pre nové opatrenia prorodinnej politiky, rodičovský dôchodok, valorizáciu miezd vo verejnej správe a zdravotníctve, ako aj dočasných opatrení súvisiacich s kompenzáciami cien energií. Aj po ukončení kompenzačných opatrení bude schodok počas troch rokov stále dosahovať približne 4,5 až päť percent HDP. V rovnakom období čisté zadlženie Slovenska narastie takmer o deväť precentuálnych bodov k úrovni 57 percent HDP.

Národná rada SR vo februári schválila limity verejných výdavkov na roky 2023, 2024 a 2025, podľa predsedu RRZ Jána Tótha (na foto) si však ich splnenie vyžiada dodatočné opatrenia vo výške niekoľko sto miliónov eur každý rok.

Pokiaľ ide o štrukturálny deficit verejných financií, teda bez dočasných vplyvov, podľa RRZ sa viac než zdvojnásobí – z úrovne pod dvoma percentami HDP koncom roka 2022 na 4,5 percenta v roku 2026. Vláde a parlamentu pritom podľa RRZ aktuálne chýba strednodobá stratégia s opatreniami na stabilizáciu vývoja vo verejných financiách.

Požičať si peniaze na pokrytie schodku je drahšie, Slovensko bude platiť vyššie úroky

Úročenie slovenských štátnych dlhopisov za uplynulý rok výrazne vzrástlo. Potvrdila to aj nedávna emisia nových dlhodobých dlhopisov, ktorých úroky sa dostali k úrovni štyroch percent. Podpisuje sa pod to najmä sprísňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky, zhodujú sa analytici oslovení TASR.

„Na jednej strane pristupovala k zvyšovaniu úrokových sadzieb a na strane druhej utlmovala svoju aktivitu pri nákupe cenných papierov, respektíve štátnych dlhopisov,“ priblížil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. ECB od júla 2022 zvýšila svoje úrokové sadzby už o tri percentuálne body a očakáva sa ich ďalší rast. Éra expanzívnej menovej politiky s nulovými či so zápornými úrokovými sadzbami je preč, zdôraznil analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

„Je preto prirodzené, že si Slovensko, podobne ako iné krajiny v eurozóne či vo svete, požičiava za podstatne vyššie úrokové sadz--by ako v nedávnej minulosti,“ vysvetlil. Na trhoch je menej likvidity, ale aj zvýšená averzia voči riziku v dôsledku spomaľovania ekonomického rastu a geopolitickej neistoty. Zatiaľ si však podľa neho Slovensko dokázalo požičať za férových podmienok.

Vojna obrala Slovensko o polovicu rastu

Bez ruského vojnového ťaženia na Ukrajine mohol byť rast slovenskej ekonomiky v minulom roku približne dvojnásobný. Namiesto 1,7 percenta mohol dosiahnuť okolo troch percent, odhadli analytici Slovenskej sporiteľne. Priemyselné firmy, v čase pandémie významní ťahúni rastu, boli podľa ekonómov po vypuknutí konfliktu zasiahnuté najviac. Čelili početným problémom spojeným s rastom cien vstupov, ale aj pretŕhaniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Ukrajina aj Rusko boli pritom viac zdrojmi niektorých surovín ako exportnými trhmi.

Hotovosť ako sloboda chránená ústavou

Právo vykonať platbu za nákup tovarov a služieb v hotovosti by malo byť súčasťou Ústavy SR, navrhuje skupina poslancov, ktorí v tomto zmysle predložili do Národnej rady SR návrh zákona. Zakotvenie tohto práva má zamedziť snahám o obmedzovanie a prípadnú likvidáciu práva platiť v hotovosti. Podľa predkladateľov by úplné zrušenie hotovosti v budúcnosti ohrozilo nízkopríjmové skupiny obyvateľstva či organizovanie charitatívnych zbierok. Rešpektujú však limit na platby hotovosťou ako opatrenie proti podvodom.