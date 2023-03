Prípravy na spustenie justičnej reformy, takzvanej novej súdnej mapy, pokračujú podľa plánov. Ministerstvo spravodlivosti SR preto očakáva, že k 1. júnu 2023 budú všetky súdy, vrátane novovzniknutých správnych súdov, pripravené na riadne fungovanie. Informoval o tom v piatok v Košiciach dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.

Investície do súdnictva

„Ďalšie posunutie súdnej mapy nepripadá do úvahy, ja ho nepripúšťam. Aj dnešný stav aj tu v Košiciach je dôkazom toho, že sme na dobrej ceste, aby sme aj v tak krátkej lehote spustili fungovanie súdov podľa novej súdnej mapy od 1. júna,“ povedal pre novinárov.

Súčasťou spúšťania reformy sú aj historicky najvyššie investície do obnovy súdnych budov, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky pre výkon súdnictva. Najväčšia investícia do rekonštrukcie v hodnote 22 miliónov eur smeruje do obnovy budovy košických súdov. Aktuálne prebieha proces zmeny projektovej dokumentácie s tým, že podľa predsedníčky krajského súdu Frederiky Zozuľákovej nedôjde k pôvodne plánovanej nadstavbe objektu. Novovzniknutý správny súd bude sídliť v prenajatej budove na Poštovej ulici, v plnej prevádzke by mala byť od 1. septembra.

Pohnúť veci dopredu sa podľa ministra podarilo aj vďaka dobrej spolupráci so súdnou mocou. „Čaká nás ešte viacero praktických problémov, a to aj po júnovom spustení reformy. Avšak dnes už vieme, že súdy ako celok budú riadne fungovať a riziko kolapsu už dnes nehrozí,“ konštatoval Karas.

Plány a výzvy reformy

Najväčšie riziko pri spúšťaní nových súdov bol podľa ministerstva nedostatočný záujem o prechod sudcov na nové správne súdy. Podľa údajov Súdnej rady SR sa však počty potrebných miest postupne plnia, či už ide o žiadosti o preloženia alebo počty úspešných uchádzačov. Najlepšia situácia je práve v Košiciach, kde už počet preložení, žiadostí o preloženie a úspešných uchádzačov takmer zodpovedá počtu určených miest. Aj v prípade správnych súdov v Banskej Bystrici a Bratislave sa situácia podľa Karasa zlepšila a nové súdy budú môcť začať od júna riadne fungovať.

Celkovo z plánu obnovy smerujú do súdnictva investície za 186 miliónov eur, v rámci ktorých budú kúpené štyri a zrekonštruovaných 21 budov okresných a krajských súdov.

Novozriadený Mestský súd v Košiciach bude najväčší prvostupňový súd na území SR. „Bude mať 89 sudcov, 297 zamestnancov, v súčasnosti pracujeme na príprave návrhu rozvrhu práce,“ povedal budúci predseda tohto súdu Radoslav Lacko.