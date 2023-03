Nová poľská daň z nadmerného zisku energetických firiem by mohla vychádzať z konceptu predloženého na jeseň 2022.

Mimoriadne zdanenie energetických firiem navrhuje poľský vicepremiér Jacek Sasin. Analytik spoločnosti Santander BM Pawel Puchalski, citovaný agentúrou PAP, predpokladá, že v prípade naplnenia vyššie spomenutého scenára by producent koksovateľného uhlia JSW priniesol do štátneho rozpočtu dodatočných 4,6 miliardy poľských zlotých (981 miliónov eur). Uhoľná spoločnosť Bogdanka by podľa neho naopak odviedla iba minimum.

Ak by sa mimoriadna daň vzťahovala aj na roky 2023 a 2024, daňové zaťaženie spoločnosti JSW by každým rokom klesalo, kým v prípade spoločnosti Bogdanka by rástlo, domnieva sa analytik.