Obchodná vojna, ktorú americký prezident Donald Trump vedie proti Číne, si nečakane vyžiadala novú obeť. Je ňou európsky automobilový priemysel, píše Politico.

Vzájomné odvetné opatrenia medzi Washingtonom a Pekingom prinútili Čínu zastaviť vývoz kľúčových surovín. Európske firmy museli z tohto dôvodu odstaviť prevádzku niektorých výrobných liniek, pretože im dochádzajú magnety zo vzácnych zemín. Tie majú v automobilovom priemysle široké využitie od bŕzd po posilňovače riadenia v elektrických, ako aj tradičných spaľovacích vozidlách. Uplatnenie našli aj v mnohých ďalších odvetviach vrátane obrany. „Dodávateľské reťazce melú z posledného a riziko rastie zo dňa na deň, z hodiny na hodinu," povedal Mathias Zink, generálny riaditeľ nemeckého dodávateľa pre automobilový priemysel Schaeffler.

V apríli Peking zaviedol vývozné obmedzenia na sedem vzácnych kovov. Hoci išlo o reakciu na americké clá, vzťahujú na všetky krajiny. Firmy tak musia žiadať o licenciu na každú jednu zásielku. Spracovanie každej žiadosti trvá mesiac alebo aj dlhšie. Veľké spoločnosti, akou je Schaeffler, preto prepravujú magnety do Európy a na ďalšie trhy letecky, aby sa vyhli niekoľkotýždňovému čakaniu na príchod lodného kontajnera. Podľa odhadov M. Zinka to ale vedie k päťnásobnému zvýšeniu nákladov. To si niektorí menší a stredne veľkí dodávatelia nemôžu dovoliť.

Eurokomisár pre priemysel Stéphane Séjourné v tejto súvislosti uviedol, že vývozné obmedzenia zdôrazňujú potrebu ďalšej diverzifikácie dodávateľských reťazcov. To však automobilovému sektoru nepomôže, keďže Čína ovláda 90 percent trhu s kovmi vzácnych zemín. Dodávatelia a automobilky sú tak vydané na milosť Pekingu, dodalo Politico.