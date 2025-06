Byty s veľkosťou kúpeľne za cenu prémiového ojazdeného auta sa v susednom Česku dostávajú čoraz častejšie do ponuky.

Realitu najmä pražského trhu s nehnuteľnosťami nedávno potvrdila napríklad jednotka s plochou iba osem štvorcových metrov, pričom cena za meter štvorcový dosiahla bezmála desaťtisíc eur.

Hoci ide o špecifické prípad, podľa denníka a portálu e15.cz možno v aktuálnej ponuke nájsť viacero podobných inzerátov. Ponuka na Slovensku zostáva zatiaľ konzervatívnejšia.

Praha dominuje

Ako naznačil denník, obzvlášť pražský realitný trh začína pripomínať takzvaný hongkonský model, pri ktorom sa aj extrémne malé obytné priestory predávajú s vysokou cenou a kde investičná logika nahrádza požiadavky na kvalitu bývania.

To znamená, že hoci častokrát nejde ani formálne o bytové jednotky v pravom slova zmysle, ale skôr nebytové priestory, nachádzajú aj takéto priestory v ponuke pre investičný nákup. Záujemcov to pritom nijako neodradzuje a mikrojednotky sú v ponuke prezentované ako investičná príležitosť so stabilným výnosom.