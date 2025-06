Júlovú lehotu na dokončenie colných rokovaní je možné predĺžiť, ale nebude to potrebné, myslí si americký prezident Donald Trump, ktorý odložil zavedenie recipročných taríf na dovoz z Európskej únie do 9. júla.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že clá Spojeným štátom pomôžu znížiť obchodný deficit s mnohými krajinami a zároveň vytvoria tlak na firmy, aby preniesli výrobu do USA. Trump upresnil, že Washington v súčasnosti okrem EÚ rokuje s približne 15 štátmi, ktorým chce odoslať listy so záväznou ponukou obchodnej dohody.

Európska únia očakáva možný posun rokovaní o obchodnej dohode so Spojenými štátmi za pôvodný termín 9. júla. Brusel ale považuje dosiahnutie dohody do tohto dátumu za najlepší možný scenár, pretože obe strany by mali čas na doladenie detailov.