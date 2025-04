Zatiaľ čo vývoj umelej inteligencie napreduje míľovými krokmi, odborníci bijú na poplach. Podľa ich názoru môže prílišné spoliehanie sa na AI nástroje otupiť empatiu, tvorivosť a schopnosť hlbokého myslenia.

Vyplýva to zo správy The Future of Being Human, ktorú vypracovali výskumníci z Elon University. Autori dokumentu uskutočnili prieskum medzi 301 odborníkmi, vrátane vysoko postavených viceprezidentov a projektových manažérov spoločností ako Microsoft a Google.

Až 60 percent opýtaných predpokladá, že umelá inteligencia v nasledujúcom desaťročí zásadne zmení ľudské schopnosti. Takmer štvrtina sa pritom obáva, že tieto zmeny budú mať skôr negatívny charakter.

„Závislosť od umelej inteligencie môže ľudí postupne pripraviť o schopnosť kriticky myslieť a vytvárať skutočné medziľudské vzťahy. Takýto vývoj môže viesť k zvýšenej polarizácii spoločnosti a sociálnej izolácii,“ píše portál CNN, ktorý cituje správu.

Dvojsečná zbraň

Ako uvádzajú autori, objavuje sa ďalší znepokojujúci trend: AI začína zohrávať úlohu pri poskytovaní emocionálnej podpory, plní funkciu opatrovateľky a dokonca simuluje náklonnosť. Keďže systémy umelej inteligencie sú čoraz rozšírenejšie v bežných domácnostiach a každodenných zariadeniach, ľudia by mohli uprednostniť predvídateľné, programovateľné interakcie pred autentickým ľudským kontaktom.

Správa však poukazuje aj na svetlé stránky vývoja. Umelá inteligencia má potenciál posilniť ľudské vlastnosti, ako sú zvedavosť, rozhodovanie či inovatívne myslenie. Tieto prínosy podľa výskumníkov nemusia byť rozdelené rovnomerne. Ich využitie bude závisieť najmä od toho, ako vedome ľudia začlenia umelú inteligenciu do svojho každodenného života.