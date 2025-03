Zamestnanci by sa nemali báť umelej inteligencie, tvrdí globálny poradenský líder PwC Mohamed Kande. Namiesto toho by ju mali začať vnímať ako digitálneho kolegu, s ktorým môžu spolupracovať.

„Ľudia majú strach z toho, čo nepoznajú. Ak ich však vystavíme novej technológii a umožníme im s ňou pracovať, ich postoj sa zmení,“ povedal M. Kande. „Kolegov sa nebojíme, ale spolupracujeme s nimi. A presne to očakávame aj od umelé inteligencie.“

Podľa Kandeho by AI v pracovnom prostredí nemala byť zavádzaná zhora nadol. Verí, že jej prínosy musia pochádzať od samotných zamestnancov, nie len od vedenia.

Nízka dôvera a chýbajúce školenia

Hoci AI ponúka príležitosť na automatizáciu rutinných úloh a zefektívnenie práce, mnoho zamestnancov si jej prínosy stále neuvedomuje. Podľa správy britského think-tanku Institute for Public Policy Research sú jej vplyvom najviac vystavení pracovníci s vysokou odbornou znalosťou, no nie všetci ju prijímajú rovnako.

Používanie generatívnej AI sa líši podľa veku, vzdelania a odvetvia. Prieskum Pew Research Center ukázal, že v USA generatívnu AI využíva 12 percent ľudí vo veku 18 až 29 rokov, no medzi zamestnancami vo veku 50 až 64 rokov je to iba šesť percent. Podobné rozdiely existujú aj pri vzdelaní – kým medzi ľuďmi s postgraduálnym titulom AI pravidelne využíva 13 percent, u absolventov stredných škôl je to len päť percent.

Jedným z hlavných problémov je nedostatok školení. Hoci investície do AI rastú, zamestnanci sa často cítia nepripravení. Správa spoločnosti Adecco zistila, že hoci AI denne používa 48 percent pracovníkov, len štvrtina absolvovala formálne školenie. Podľa riaditeľa spoločnosti Adecco Johna Townenda, technologický pokrok predbieha tempo vzdelávania v podnikoch. „Veľká časť znalostí pochádza zo samoštúdia a experimentovania,“ dodal.

Strach z nahradenia pracovných miest

Hoci umelá inteligencia zvyšuje produktivitu, zároveň vyvoláva obavy zo straty zamestnania. Prieskum Boston Consulting Group z roku 2024 ukázal, že až 49 percent ľudí, ktorí pravidelne používajú generatívnu AI, verí, že ich pracovné miesto môže do desať rokov zaniknúť. Medzi tými, ktorí AI nevyužívajú, tento názor zastáva iba 24 percent respondentov.

Podľa šéfa Nvidie Jensena Huanga sa počet AI asistentov v spoločnostiach bude mnohonásobne zvyšovať. „Dúfam, že Nvidia sa raz stane firmou s 50-tisíc zamestnancami a sto miliónmi AI asistentov v každej skupine,“ povedal.

Podobný názor má aj CEO Salesforce Marc Benioff, ktorý tvrdí, že budúcnosť patrí digitálnej pracovnej sile. Salesforce už začal používať AI agentov vo svojom produkte Agentforce, ktorý klientom umožňuje vytvárať vlastných AI asistentov.

Viac než len nástroj na znižovanie nákladov

AI môže pomôcť zvýšiť produktivitu, no zároveň existuje riziko, že jej zavedenie povedie k nižšej spokojnosti zamestnancov. Profesor Louis-David Benyayer z ESCP Business School upozorňuje, že v niektorých prípadoch AI obmedzuje kreativitu. „Kde AI šetrí čas, tam zamestnávatelia môžu jednoducho prideliť viac práce,“ varuje.

Carl-Benedikt Frey z Oxford University dodáva, že firmy by nemali AI vnímať iba ako spôsob zefektívnenia existujúcich úloh. „Z jedného citróna sa dá vytlačiť len obmedzené množstvo šťavy. Skutočná otázka znie, či AI dokáže vykonávať úplne nové úlohy. Firmy, ktoré sa touto otázkou zaoberajú, majú väčší potenciál stať sa lídrami v inováciách a zároveň vytvárať pracovné miesta.“

Štúdia amerického National Bureau of Economic Research naznačuje, že adopcia generatívnej AI je rýchlejšia ako pri predchádzajúcich technológiách. Jej dlhodobý vplyv na pracovné miesta však zostáva neistý – mnohí zamestnanci s jej efektmi ešte len začínajú prichádzať do kontaktu.

„Hoci sa generatívna AI masívne medializuje, stále existuje časová priepasť medzi vznikom technológie a jej plnou integráciou do pracovného život,“ píše sa v štúdii. Budúcnosť AI v pracovnom prostredí závisí od zamestnancov. Ak sa technológia správne implementuje, môže podporiť kreativitu, inovácie a spokojnosť. No bez kvalitných školení a jasnej vízie môže u niektorých posilniť obavy zo straty zamestnania. Firmy preto budú musieť nájsť rovnováhu medzi využívaním AI na zvýšenie produktivity a zachovaním dôvery zamestnancov.