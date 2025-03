Bill Gates, technologický vizionár a spoluzakladateľ Microsoftu, nikdy nebol cudzí odvážnym predpovediam. Jeho najnovšia vízia budúcnosti však prináša znepokojujúce posolstvo. Podľa neho bude umelá inteligencia o desať rokov natoľko vyspelá, že ľudia môžu stratiť význam pre väčšinu pracovných pozícií.

„Zatiaľ čo v súčasnosti sa spoliehame na ľudských odborníkov – ako sú lekári a učitelia – vzostup umelej inteligencie spôsobí, že znalosti na úrovni expertov budú široko dostupné, cenovo prístupné a bezplatné,“ uvádza portál CNBC, ktorý cituje Gatesa v rozhovore s Jimmym Fallonom v relácii The Tonight Show.

Gatesova predpoveď prispieva k už tak silnej diskusii o vplyve umelej inteligencie na pracovný trh. Kým optimisti vidia v AI nástroj na zvýšenie produktivity a vytvorenie nových ekonomických príležitostí, skeptici ako Mustafa Suleyman, generálny riaditeľ Microsoftu pre umelú inteligenciu, varujú pred rizikom úplného nahradenia ľudskej pracovnej sily.

“Will we still need humans?”



Bill Gates:- “Not for most things - we’ll decide”



Bill Gates knows Ai means you’re expendable. pic.twitter.com/wPGnfcv7NV