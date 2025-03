Keď sa na trh dostali autonómne traktory pre vinárstvo riadené umelou inteligenciou, Tom Gamble sa chcel stať jedným z prvých, ktorý ich využije. Vedel, že začiatky budú ťažké, ale rozhodol sa, že mu nová technológia stojí za námahu.

Farmár tretej generácie si zaobstaral jeden autonómny traktor. Počas tohtoročnej jari plánuje využiť jeho samoriadiacu funkciu a v súčasnosti používa AI senzor na mapovanie svojho vinohradu v kalifornskom údolí Napa. Akonáhle sa naučí každý riadok vinohradu, bude traktor v autonómnej premávke poznať presnú cestu. AI v tomto stroji bude následne spracovávať zbierané dáta a pomôže Gambleovi vďaka lepším informáciám robiť kvalitnejšie rozhodnutia o jeho plodinách, čo vinár nazýva „precíznym poľnohospodárstvom".

„Úplne to nenahradí ľudský prvok, kedy treba vyraziť na vinicu," povedal. „Ale umožní to pracovať rýchlejšie a vo výsledku robiť lepšie rozhodnutia s menšou únavou," vysvetlil.

Gamble predpokladá, že túto techniku bude používať čo najviac kvôli ekonomickým a regulačným nariadeniam či požiadavkám na kvalitu ovzdušia. Autonómne traktory by mu totiž mohli pomôcť znížiť spotrebu paliva a obmedziť znečistenie.

Zatiaľ čo AI sa stále vyvíja, odborníci odkazujú na sektor výroby vína ako dôkaz, že podniky môžu túto technológiu efektívne začleniť ako doplnok pracovnej sily bez toho, aby ju vytlačili. Nová poľnohospodárska technika s AI môže farmárom napríklad pomôcť obmedziť plytvanie a riadiť produkciu efektívnejšie a udržateľnejšie vďaka sledovaniu spotreby vody. Tiež im môže pomôcť s rozhodnutím, kedy a kde použiť hnojivá alebo pesticídy. Traktory a zavlažovacie systémy poháňané AI môžu podľa Gamblea znížiť spotrebu vody rozborom pôdy alebo révy a zároveň pomáhajú farmárom udržiavať vinice tým, že poskytujú presnejšie dáta o zdraví plodín či veľkosti sezónnych výnosov.

Ostatné časti vinárskeho priemyslu začali túto technológiu tiež uplatňovať. Od používania generatívnej AI k vytváraniu personalizovaných etikiet, po využívanie chatbota ChatGPT na navrhovanie, označovanie aj oceňovanie fliaš.

„Nečakám, že niekto kvôli tomu príde o prácu, pretože si myslím, že vodiči traktorov sa vo svojich zručnostiach budú vďaka tomu zlepšovať a možno budú riadiť malú flotilu autonómnych vozidiel a budú vďaka zvýšeným požiadavkám lepšie ohodnotení," povedal Gamble. Farmári sa podľa neho stále prispôsobujú. Obavy panovali, keď traktory nahradili kone a muly v ťahaní pluhov, no technika sa osvedčila, rovnako ako tomu bude aj s AI, povedal vinár s tým, že zavedenie noviniek vždy zaberie čas.

Spoločnosti ako John Deere začali používať AI podobnú tej, ktorú nasadzujú vinári. Agrikultúrny obor používa pri traktoroch technológiu "Smart Apply", aby pomohol pestovateľom s aplikáciou chemických látok pre zabezpečenie úrody napríklad tým, že senzory snímajú listy viniča, povedal Sean Sundberg, manažér v spoločnosti John Deere. Traktory podľa neho postrekujú len miesta, kde sú hrozno či listy, a materiálom sa tak neplytvá. V minulom roku spoločnosť oznámila projekt v spolupráci s vinármi z oblasti Sonoma. Cieľom je využívať technológie tak, aby im pomohli čo najviac zvýšiť výnosy.

Tyler Klick, partner v spoločnosti Redwood Empire Vineyard Managment, uviedol, že firma začala automatizovať zavlažovacie ventily vo viniciach. Posielajú výstrahu v prípade úniku a automaticky sa uzavrú, ak zaznamenajú nadmerný prietok.

Každý ventil stojí 600 dolárov, plus 150 dolárov za aker (približne 0,4 hektára) ročne za predplatenú službu.

„Našou úlohou vo vinárstve je prispôsobovať naše úkony klimatickým podmienkam, v ktorých sa nachádzame," povedal Klick.

Angelo A. Camillo, profesor vinárskeho podnikania na Sonomskej štátnej univerzite, povedal, že napriek nadšeniu z AI vo vinárskom priemysle sú niektoré menšie farmy skeptickejšie, pokiaľ ide o ich schopnosť túto technológiu využívať. Malé rodinné podniky, ktoré podľa Camilla tvoria asi 80 percent vinárskeho biznisu v USA, pomaly miznú – mnoho z nich nemá peniaze do AI investovať, povedal. Robotické rameno, ktoré napríklad pomáha skladať palety vína, môže stáť až 150-tisíc dolárov.

„Pri malých vinárstvach existuje otáznik, ktorým sú investície. Potom je tu vzdelávanie. Kto bude s týmito všetkými AI aplikáciami pracovať? A čo školenia?" povedal Camillo.

Existujú tiež možné problémy so škálovateľnosťou, dodal Camillo. Drony by sa napríklad mohli používať na malých vinohradoch, kde by sa pomocou AI zameriavali na špecifické rastliny napadnuté škodcami. Podľa neho by však bolo oveľa komplikovanejšie riadenie 100 dronov na 1 000 akrovej vinici a zároveň zamestnávať IT pracovníkov so znalosťami tejto techniky.

„Nemyslím, že jeden človek môže zvládať 40 dronov ako roj," povedal. „Prevádzkovateľa teda obmedzuje to, že si musia určité veci osvojiť," dodal.

AI je však obzvlášť dobrá v sledovaní zdravotného stavu plodín, vrátane zameriavania sa na jednotlivé rastliny, či im napríklad rastie dosť listov. Zároveň podľa toho sleduje hrozno na stanovenie prognóz výnosov, povedal AP Mason Earles, vedúci laboratória Plant AI and Byophysics Lab na Kalifornskej univerzite.

Podľa neho môžu ochorenia a vírusy zničiť celé vinárstvo. Proces opätovného vysadenia vinice a zabezpečenia jej dobrej produkcie môže trvať až päť rokov, povedal. AI môže podľa neho pestovateľom pomôcť určiť, ktorý vírus rastliny napadol a či je potrebné niektoré plodiny ihneď vytrhnúť pre záchranu všetkých.

Earles, ktorý je zároveň spoluzakladateľ AI platformy určenej pre správu fariem s názvom Scout, povedal, že jeho spoločnosť používa umelú inteligenciu na roztriedenie tisícok obrázkov za hodinu. To by na vinohradoch so stovkami akrov bolo manuálne veľmi ťažké. AI platforma spočíta a zmeria počty hrozna už vo fáze, keď plodina kvitne, a odhadne tak veľkosť výnosu.

Dodal, že čím skôr vinári zistia, aký veľký výnos môžu očakávať, tým lepšie môžu „vyladiť" proces výroby vína.

„Predpovedať, akú veľkú budete mať na konci sezóny úrodu, to zatiaľ nikto dobre nevie," povedal. „Ale je to veľmi dôležité, pretože to stanovuje, akú veľkú pracovnú silu treba najať a ako si urobiť dostatočné zásoby materiálu, ktorý k výrobe vína potrebujete," vysvetlil.

Earles si nemyslí, že čoraz väčšie využitie umelej inteligencie v priemysle vinárov desí. Namiesto toho predpokladá, že bude využívaná čoraz častejšie, aby pomohla s ťažkou prácou na poli a zároveň rozpoznala problémy vo vinici.