Zabezpečenie strategických surovín sa stáva prioritou pre európsky automobilový priemysel. Čínske obmedzenia vývozu vzácnych materiálov, ktoré sú zásadné pre elektrifikáciu dopravy, spustili reťazec urgentných rokovaní so západnými alternatívnymi dodávateľmi. Niektoré automobilky varujú, že ak sa situácia rýchlo nevyrieši, už v najbližších týždňoch môže dôjsť k odstaveniu výrobných liniek.

„Vzácne zeminy sú nevyhnutné na výrobu permanentných magnetov, ktoré sa nachádzajú v elektromotoroch, riadiacich systémoch a ďalších kľúčových komponentoch moderných vozidiel,“ vysvetľuje magazín Financial Times. Pripomína, že Mercedes-Benz napríklad už plánuje nadviazať spoluprácu s britskou spoločnosťou Rainbow Rare Earths, ktorá plánuje ťažbu vzácnych zemín v Južnej Afrike.

Podľa Franka Eckarda, výkonného riaditeľa nemeckej spoločnosti Magnosphere, ktorá vyrába magnety pre rôzne odvetvia, je aktuálna situácia bezprecedentná. Tvrdí, že spoločnosti ako Porsche ho doslova zaplavili objednávkami na tisíce magnetov, aby predišli okamžitému kolapsu výroby. „Cena nie je problém. Len ich dodajte,“ citoval naliehavé požiadavky automobiliek.

Globálny problém

Kríza sa neobmedzuje len na Európu. Americký Ford bol už v máji nútený dočasne pozastaviť výrobu SUV modelov v Chicagu pre nedostatok magnetov. Nie všetky automobilky však panikária.

Juhokórejský koncern Hyundai a jeho sesterská spoločnosť Kia ubezpečili investorov, že ich zásoby vzácnych zemín vystačia minimálne do konca roka 2025. To je výrazný rozdiel oproti väčšine európskych výrobcov, ktorým súčasné zásoby pokrývajú len obmedzené obdobie niekoľkých týždňov až mesiacov.

„Získanie alternatívnych zdrojov vzácnych zemín mimo Číny by síce predstavovalo pokrok, no nerieši zásadný strategický problém - samotná výroba magnetov je takmer výhradne pod kontrolou ázijských štátov,“ konštatuje Financial Times.