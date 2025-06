Nemecký kancelár Friedrich Merz bude presadzovať dohodu, podľa ktorej by sa americké autá mohli dovážať do Európskej únie bez cla výmenou za oslobodenie od taríf pre rovnaký počet vozidiel z Európy vyvážaných do USA.

„Dohodli sme sa, že medzi Bielym domom a úradom kancelára budeme mať zástupcov, ktorí spolu budú rokovať o nemecko-amerických obchodných vzťahoch,“ dodal kancelár po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Merz hovoril o návrhu po tom, čo zdroje z automobilového priemyslu uviedli, že Mercedes-Benz, BMW a Volkswagen rokujú s Washingtonom o možnej colnej dohode.

Generálny riaditeľ Mercedesu-Benz Ola Kaellenius povedal, že takýto mechanizmus by mohol pôsobiť ako precedens pre iné odvetvia.