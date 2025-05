Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič po rozhovore s americkými partnermi uviedol, že Európska únia je aj naďalej „plne odhodlaná“ uzavrieť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi.

Šefčovič na sociálnej sieti napísal, že telefonoval s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom. „Aj naďalej sme v neustálom kontakte,“ ozrejmil.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pohrozil, že od 1. júna uvalí na dovoz tovarov z EÚ 50-percentné clo z dôvodu nedostatočného pokroku v rokovaniach s Bruselom.

V nedeľu ale po telefonáte so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou súhlasil s odkladom taríf do 9. júla, aby sa mohli uskutočniť ďalšie obchodné rozhovory.

