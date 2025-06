Záväzok členských štátov NATO zvýšiť obranné výdavky na päť percent HDP do roku 2035, prijatý na summite v Haagu, jasne odráža prebiehajúce geopolitické zmeny. Európa sa usiluje nielen o zvýšenie vojenskej pripravenosti, ale aj o posilnenie strategickej autonómie. Samotný nákup zbraní však nepostačuje na vybudovanie silnej armády. Jej pilierom sú totiž ľudia, ktorých vôľa brániť svoju vlasť je diskutabilná.

Vojenská služba jednoducho neláka mladých Európanov, a to z pochopiteľného dôvodu – ako uvádza britský časopis The Economist, kariéra v uniforme so zbraňou v ruke nerezonuje s generáciou, ktorá vyrastala v mierovom prostredí a digitálnom svete s dôrazom na sebarealizáciu.

Dáta hovoria jasne. Podľa prieskumu Gallupovho inštitútu z minulého roka patrí Európa medzi regióny s najnižšou ochotou občanov postaviť sa na obranu svojej krajiny v prípade vojenského konfliktu. Zo štyroch z piatich krajín s najnižšou bojovou motiváciou sa až tri nachádzajú na starom kontinente: Španielsko, Nemecko a najmä Taliansko, kde len 14 percent respondentov priznalo ochotu čeliť hypotetickej invázii cudzieho štátu.

Ani bezprostredná blízkosť vojny nestačí na to, aby v niektorých krajinách prebudila ochotu občanov vstúpiť do boja v prípade ohrozenia. V Poľsku, ktoré hraničí nielen s Ukrajinou, ale aj s Kaliningradskou oblasťou Ruskej federácie, by bola do obrany krajiny ochotná zapojiť sa menej než polovica populácie. Na Slovensku a v Česku je to len 30, respektíve 23 percent a v Litve ešte pred začiatkom ruskej agresie voči Ukrajine až štvrtina mužov uviedla, že by v prípade mobilizácie radšej opustila krajinu, než by narukovala do armády.

