Odlev obyvateľstva z vidieka je dlhodobým problémom viacerých častí južnej a východnej Európy. Tento trend sa však začína čím ďalej, tým viac meniť na existenčnú hrozbu pre mnohé regióny a šíri sa naprieč celým kontinentom.

Kým mestské oblasti budú podľa odhadov rásť, vidiecke čelia poklesu populácie, ktorý by mohol výrazným spôsobm zmeniť socio-ekonomickú štruktúru Európy a dokonca vyvolať kolaps vidieka. Jeho prvé známky sú čoraz zreteľnejšie.

V začarovanom kruhu

V rozmedzí rokov 2014 až 2024 klesol odhadovaný počet obyvateľov v prevažne vidieckych oblastiach EÚ o takmer osem miliónov, čo predstavuje pokles o 8,3 percenta. Populácia miest vzrástla o šesť percent.

Odľahlé vidiecke regióny sú obzvlášť zraniteľné. Ide o oblasti, kde menej než polovica obyvateľov dokáže prísť do najbližšieho mesta s viac ako 50-tisíc obyvateľmi do 45 minút. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie im v období rokov 2023 až 2040 predpovedá ročný pokles populácie o 0,46 percenta. To oslabí miestnu pracovnú silu, daňové základy a dopyt po službách, čo môže byť katalyzátorom kolapsu.

Ďalšími priamymi následkami odlevu obyvateľstva sú zatváranie obchodov a barov, obmedzenie autobusovej dopravy, horšia dostupnosť lekárov a prázdnejšie triedy v školách či škôlkach. Obyvatelia vidieka tak za život v odľahlých oblastiach platia vyššími nákladmi, horšími službami a menším množstvom príležitostí. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vzniká akýsi začarovaný kruh, keďže zhoršenie životných podmienok na dedine vedie k ďalším odchodom ľudí.

Riaditeľka Centra OECD pre regióny a mestá Lamií Kamal-Chaoui podotkla, že upadajúca populácia vidieckych komunít nie je problémom iba dotknutých oblastí. Podľa nej totiž môže viesť k politickej a sociálnej nespokojnosti, ktorá by mohla predstavovať hrozbu pre demokraciu európskych krajín.

Menej daňovníkov, viac dôchodcov a klesajúci dopyt po službách budú ohrozovať aj rozpočty a údržbu infraštruktúry. Verejné financie tak budú vo vidieckych regiónoch pod čoraz väčším tlakom.

Zlé vyhliadky pre Slovensko

Demografické prognózy ukazujú, že nie všetky krajiny EÚ sú ovplyvnené rovnako. Lotyšsko a Litva čelia najvýraznejším predpokladaným stratám obyvateľstva. Tamojšie vidiecke oblasti by mohli každoročne prísť o percento ľudí, a to v dôsledku pretrvávajúcej emigrácie a starnutia. Výrazný odlev obyvateľov v produktívnom veku a rýchle starnutie zaznamenajú aj odľahlé komunity vo východnom Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Naopak, krajiny ako Írsko, Švédsko, Luxembursko a Cyprus by mali zaznamenať celkový rast obyvateľov, a to vďaka vyššej migrácii a relatívne mladšej populácii. Aj napriek tomu budú vo vidieckych oblastiach zápasiť so starnutím populácie.

Geografický nepomer zvyšuje tlak na koordinovanú politiku EÚ, ktorá by mala podporiť zraniteľné regióny a zároveň rešpektovať rozdielne národné potreby a kapacity. Pokusy o zvrátenie odlevu ľudí z vidieka majú naprieč blokom rôznu podobu. Niektoré krajiny chcú nových obyvateľov prilákať na predaj domov za jedno euro. Iné poskytujú dotácie na základné služby či premieňajú verejné budovy na viacúčelové centrá.

OECD vyzýva vidiecke oblasti, aby „sa zmenšovali múdro“. To znamená konsolidovali služby, využívali technológie na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu či propagovali kvalitu života na vidieku. Základné problémy odľahlých vidieckych oblastí vrátane starnúceho obyvateľstva, nízkej pôrodnosti a nedostatku pracovných príležitostí bude pre ne aj tak veľmi náročné vyriešiť.