Americká mediálna skupina Paramount plánuje do začiatku novembra zrušiť 2 až 3-tisíc pracovných miest. Informoval o tom server Variety s odvolaním sa na zdroje oboznámené s plánmi podniku. Na konci minulého roka firma po celom zamestnávala 18 600 ľudí.
Súčasťou skupiny Paramount je napríklad filmové a televízne štúdio Paramount Pictures, televízna sieť CBS či streamovacia služba Paramount+. Firma plánuje rušenie pracovných miest po tom, ako tento mesiac dokončila spojenie s produkčnou spoločnosťou SkyDance, ktorá pôsobí vo filmovom, televíznom či videohernom priemysle.
Spoločnosť Paramount sa potýka s množstvom problémov v dôsledku zmien v mediálnom priemysle, napríklad kvôli presunu divákov k streamovacím službám.