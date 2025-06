Mnohé slovenské dediny stagnujú vo vývoji. Nezveľaďujú služby pre občanov, nebudujú objekty občianskej vybavenosti a fungujúce systémy, ktoré by ľuďom skvalitňovali život v rôznych smeroch, sú pre ne často len nerealizovateľnou utópiou.

Nemusí to byť hneď vinou obecných zastupiteľstiev či starostov, ktorí by boli neochotní niečo urobiť pre vývoj a progres obce. Niekedy je za tým oveľa prozaickejší dôvod, napríklad dôsledky historického právneho systému.

Rozdrobené vlastníctvo

Ak chce niekto na slovenskej dedine realizovať investíciu, napríklad obnoviť starý dom, vybudovať komunitné centrum, alebo spustiť nový podnikateľský projekt, naráža na tvrdú realitu. Pôda, na ktorej chce stavať, rekonštruovať či realizovať úpravy, má toľko vlastníkov, že to napokon vzdá. Mnohým sa môže zdať, že zveľadiť slovenské dediny je v týchto podmienkach nereálne, najmä vtedy, keď niektorých majiteľov pozemkov nedokážu dokonca ani dohľadať, aby sa s nimi mohli dohodnúť. Bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov nemajú žiadnu šancu čokoľvek podniknúť.

Extrémne rozdrobené vlastníctvo pôdy je jedným z najväčších a dlhodobo neriešených problémov slovenského vidieka. Upozornil na to zakladateľ Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave Milan Nič. Tento jav je podľa neho dôsledkom historického vývoja, najmä uhorského dedičského práva, ktoré spôsobilo, že pôda sa po generácie delila medzi mnohých dedičov. Výsledkom je dnešný stav, keď má jedna parcela často aj desiatky spoluvlastníkov, pričom mnohí z nich ani netušia, kde presne nejaký nehnuteľný majetok vlastnia, respektíve nemajú záujem sa oň starať.

Tento právny a majetkový chaos sa stal časom vážnou brzdou pre akýkoľvek rozvoj na slovenských dedinách. Finančné inštitúcie síce majú teoretický záujem podporiť rozvoj regiónov, ale len vtedy, keď sú pozemky právne vysporiadané v prospech navrhovateľa projektu, či už v zmysle vlastníctva alebo prenájmu.

M. Nič zdôrazňuje, že podľa odhadov je na Slovensku približne 30 miliónov vlastníkov parciel a zároveň viac ako 15 miliónov rozdrobených parciel. Z nich je až 7,8 milióna zapísaných v registri E – sú to napríklad prípady, keď hranice parcely nie sú v teréne viditeľné alebo zapísaný druh pozemku nie je záväzný. V týchto podmienkach sa revitalizácia dedín stáva neraz neriešiteľným hlavolamom. „Túto problematiku za nás Európska únia nevyrieši – je to naša domáca úloha,“ podotkol M. Nič, ktorý bol v minulosti aj členom predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) a so situáciami, ktoré brzdili rozvoj slovenských dedín, sa často stretával.

Jednoduchý poplatok ako motivácia