Príjmy obyvateľov vo vyspelých krajinách budú v nasledujúcich desaťročiach rásť pomalšie, ak sa vládam nepodarí výraznejšie zapojiť do pracovného procesu ženy, starších ľudí a migrantov. Upozornila na to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Dôvodom je kombinácia nízkej pôrodnosti a predlžovania dĺžky života, čo povedie k poklesu pracujúcej populácie vo väčšine z 38 členských štátov OECD.

Do roku 2060 by sa počet ľudí v produktívnom veku mal znížiť o osem percent, pričom v takmer tretine členských krajín bude tento pokles vyšší ako 30 percent. Súčasne sa výrazne zvýši podiel populácie staršej než 64 rokov.

Do roku 2060 bude populácia v produktívnom veku v krajinách OECD (vo veku 20 až 64 rokov) nižšia o osem percentuálnych bodov. Maďarsko, Česko a Slovinsko zaznamenajú pokles populácie v produktívnom veku približne o 25 percentuálnych bodov, Slovensko o viac ako 30 percentuálnych bodov a Poľsko o takmer 40 percentuálnych bodov.

„Starnutie populácie ohrozuje samotný motor hospodárskeho rastu, ktorý je závislý od ľudských zdrojov,“ povedal riaditeľ pre oblasť zamestnanosti v OECD Stefano Scarpetta podľa Wall Street Journal. „Ekonomika vstupuje do novej éry — z nedostatku pracovných miest prechádzame k nedostatku pracovníkov.“

OECD očakáva, že HDP na obyvateľa bude do roku 2060 rásť v priemere len o 0,6 percenta ročne. V predchádzajúcej dekáde pred rokom 2020 to ešte bolo jedno percento.

Spojené štáty a Írsko budú výnimkou, pričom ich rast na obyvateľa by mal zostať nezmenený. V krajinách ako Dánsko, Francúzsko a Portugalsko sa predpokladá mierne spomalenie. V prípade USA je dôvodom to, že podiel populácie schopnej pracovať klesal už v uplynulých desaťročiach.

OECD zdôraznila, že tento vývoj nie je nevyhnutný. Riešením je podľa nej zvýšiť mieru participácie žien, starších ľudí a migrantov na trhu práce. Ak by všetky členské krajiny dokázali udržať zamestnanosť starších ľudí na úrovni najvyspelejších štátov, rast HDP na obyvateľa by sa mohol v polovici členských krajín zvýšiť o 0,2 percentuálneho bodu ročne. Rovnaký efekt by prinieslo aj vyššie zastúpenie žien v zamestnanosti. Imigrácia by síce priniesla miernejší efekt, ale stále pozitívny.

Obmedzovanie migrácie, ku ktorému pristupujú Spojené štáty a niektoré ďalšie krajiny, by podľa OECD výhľad ešte zhoršilo.

„Regulárna pracovná migrácia dnes prispieva k rastu HDP na obyvateľa v USA,“ uviedol vedúci divízie pre trh práce a príjmy OECD Stéphane Carcillo. „Prechod na nulovú migračnú politiku by mohol každoročne znížiť rast HDP na obyvateľa o približne 0,1 percentuálneho bodu.“

Viaceré vlády sa snažia podporiť pôrodnosť daňovými úľavami či inými formami pomoci. Napríklad v Maďarsku platia pre matky úľavy zvyšujúce sa podľa počtu detí. OECD však tvrdí, že žiadne praktiky už nedokážu vrátiť pôrodnosť na úroveň zabezpečujúcu generačnú obnovu.

„Ani optimálne politiky nemôžu zvrátiť pokles pôrodnosti späť na úroveň reprodukcie,“ uvádza správa. „Aj keby sa to podarilo, vyššia pôrodnosť by priniesla väčšie kohorty pracujúcich najskôr o 20 až 25 rokov.“