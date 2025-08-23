Systémovým problémom slovensko-poľskej spolupráce je neexistujúca dopravná infraštruktúra. Medzi krajinami stále nie je jediná štvorprúdová cesta ani železničné spojenie rýchlikom. Povedala to veľvyslankyňa Andrea Elscheková-Matisová v rozhovore s varšavským spravodajcom TASR.
„Myslím, že nie je veľa krajín v EÚ, ktoré majú tak zlé infraštruktúrne prepojenie, ako má Slovensko s Poľskom,“ uviedla. Dodala, že chýbajúce diaľnice a slabé železničné spojenia brzdia hospodársku výmenu aj medziľudské kontakty.
Aj z toho dôvodu sa spoločnosti oboch krajín podľa nej poznajú len málo - napriek kultúrnej, náboženskej a jazykovej blízkosti. „Máme podobné, blízke jazyky, čo evokuje pocit, že sa dobre poznáme, ale realita je taká, že sa poznáme len veľmi povrchne,“ skonštatovala. Intenzívnejšie kontakty sú podľa nej v pohraničí, kde fungujú väzby medzi regiónmi, rodinami a podnikateľmi. „Na juhu Poľska sú kontakty a pocit spolupatričnosti oveľa intenzívnejšie než v mestách ako Varšava či Gdansk, kde Slovensko pôsobí vzdialenejšie,“ dodala.
Poliaci si Slovensko najčastejšie spájajú s cestovným ruchom. „Bežnému Poliakovi to evokuje lyžovačku na Chopku, v Jasnej, výlety v Tatrách alebo folklór. Mnohí Poliaci si stále myslia, že Jánošík bol Poliak,“ poznamenala s úsmevom Elscheková-Matisová.
S témou Jánošíka sa stretla aj pri oficiálnych rokovaniach. „Jedna z prvých otázok, ktoré som dostala od poľského ministra zahraničia, bola: Komu patrí Jánošík?“ dodala.
Vnímanie Slovákov sa odzrkadľuje aj v prieskumoch o sympatiách, kde sa tradične umiestňovali vysoko, no v poslednom období zaznamenali pokles. „Tento prepad som zaznamenala, ale prepadli sa tam aj susedia z Českej republiky. Myslím si, že je to skôr spojené s tým, že Poliaci viac cestujú a počet krajín, ktoré poznajú, sa rozšíril,“ vysvetlila. Napriek tomu podľa nej sympatie voči Slovákom zostávajú vysoké.
Vzájomné spoznávanie môže podporiť lepšie dopravné spojenie. Veľvyslankyňa ocenila letecké linky Gdansk - Bratislava a Košice - Varšava, no poukázala na absenciu priameho spojenia hlavných miest. „To, že nie sú prepojené Bratislava a Varšava, považujem za nedostatok, ktorý nás oberá o príležitosti,“ uviedla.
„V minulosti sa hovorilo, že Slováci a Poliaci sú ako priatelia otočení sebe chrbtom. Do istej miery to stále platí, ale myslím si, že sa stále viac obraciame k sebe čelom,“ zdôraznila. Ako príklady prispievajúce k lepšiemu spoznávaniu spomenula kultúrne projekty, ako vystúpenie súboru Lúčnica, koncerty slovenských skupín či vydanie publikácie Slovenské stopy v Poľsku.
Slovensko a Poľsko sú podľa Elschekovej-Matisovej prirodzení partneri, no vzájomné podnikateľské prepojenia zaostávajú za možnosťami, ktoré ponúka veľkosť poľského trhu a poloha oboch krajín. „Stále je čo robiť na tom, aby sme sa lepšie poznali,“ uzavrela.