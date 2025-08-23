V mozgu prebieha množstvo chemických procesov a vzniká viacero látok. Vďaka niektorým človek cíti spokojnosť a radosť z toho, čo má, vďaka iným túži po niečom, čo nemá, ale môže to dosiahnuť. Jedným z takýchto hormónov je dopamín, ktorý núti človeka vyhľadávať a skúšať nové veci. Je zodpovedný za kreativitu, lásku, sex, ale aj za závislosť.
„Je to motor našich snov a cieľov. Pri neúspechu v nás vzbudzuje beznádej. Je príčinou toho, prečo nám pocit šťastia nikdy dlho nevydrží,“ píšu americký psychiater Daniel Z. Lieberman a autor Michael E. Long vo svojej knihe Molekula šťastia.
Hormón očakávania
Dopamín v ľudskom mozgu objavili výskumníci v roku 1957. A hoci ho produkuje len veľmi malé množstvo mozgových buniek, hormón výrazne ovplyvňuje ľudské správanie.
Dopamín vyvoláva slasť a núti ľudí vyhľadávať činnosti, ktoré ju aktivujú a udržiavajú. Napriek tomu už vedci nenazývajú dopamín molekulou potešenia ani slasti, ale očakávania. Produkcia dopamínu totiž prestane pri konkrétnom stimulante po čase fungovať. Človeku sa všetko po čase omrzí.
