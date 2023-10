V seriáloch Silicon Valley či The Office sa objavuje niekoľko príkladov nadriadených, ktorí vykazujú známky agresie, manipulácie a komplexov.

Kvalitní manažéri by sa ich nemali snažiť napodobňovať a vládnuť podriadeným formou kontroly a príkazov. Práve naopak, ich správanie by malo odrážať „radikálnu úprimnosť“, píše portál CNBC. Tento pojem vymyslela bývalá výkonná manažérka Appleu a Googleu Kim Scottová. Podstatou radikálnej úprimnosti je neskrývať, že nadriadenému na zamestnancovi záleží, no zároveň naňho nebyť prehnane „mäkký“.

Hoci koncept znie relatívne jednoducho, Scottová vysvetlila, že za radikálny ho považuje práve preto, že je niekedy ťažké skĺbiť oba aspekty. Nadriadení sa často boja zamestnancom poskytovať úprimnú spätnú väzbu, pretože majú obavy, že urazia ich city a následne budú musieť situáciu vysvetľovať personálnemu oddeleniu. „Mnohí lídri sa boja o svoju povesť,“ dodala Scottová.

Výsledkom zväčša býva reakcia, ktorú možno priradiť do jednej z troch kategórií negatívnej spätnej väzby. Tou prvou je dotieravá agresia, pre ktorú je typická neúprimná pochvala a ostrá spätná väzba. Ďalšou je zničujúca empatia, pre ktorú je typická neúprimná spätná väzba, kde sa nadriadený snaží uchrániť zamestnanca pred nepríjemnými pocitmi na úkor toho, aby mu povedal, čo naozaj potrebuje zmeniť. Treťou reakciou je manipulatívna neúprimnosť, ktorá je najhoršou reakciou zo všetkých. Typická je pre ňu pasívna agresivita či zrada.

Výzvou pre generálnych riaditeľov a lídrov je pri poskytovaní spätnej väzby zachovať rovnováhu medzi úprimnosťou a empatiou. „Srdcom radikálnej úprimnosti je dobrý vzťah medzi manažérom a zamestnancom, ako aj medzi kolegami na rovnakej pozícii,“ dodala Scottová. Podľa nej neexistuje nič, čo by bolo pre dobré vzťahy tak deštruktívne ako mocenská nerovnováha. Nadriadení by sa preto mali naučiť zamestnancov žiadať o spätnú väzbu a dokázať im, že im nielenže môžu bez problémov povedať, čo si naozaj myslia, ale za to ešte aj dostanú odmenu.