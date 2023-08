Či už ide o nepríjemného nadriadeného alebo súťaživých kolegov, toxická atmosféra na pracovisku je hlavným dôvodom, prečo ľudia zvyknú dávať výpoveď. Nie všetky známky toxického prostredia sú na prvý pohľad zrejmé, píše portál CNBC.

Najväčším varovným signálom je v skutočnosti mikroriadenie, ktoré je na pracovisku bežný. Až 73 percent zamestnancov ho považuje za správanie, na ktoré si u nadriadených treba dať najväčší pozor. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Monster, ktorého sa zúčastnilo viac než šesťtisíc respondentov, pričom 46 percent z nich by v dôsledku mikromanažovania podalo výpoveď.

Šéfovia majú sklony k mikroriadeniu najmä vtedy, keď svojim zamestnancom dostatočne nedôverujú, vysvetlila Vicki Salemiová, kariérna expertka z Monsteru. Problémy s dôverou medzi zamestnancami a manažérmi sa nástupom hybridnej práce a práce z domu zhoršili. Zamestnávatelia totiž často neveria, že ich podriadení budú doma produktívnejší.

Tri znaky mikroriadenia

1. Váš nadriadený musí schváliť každé vaše rozhodnutie.

2. Váš nadriadený požaduje, aby ste ho dali do kópie každého emailu, ktorý posielate klientom či kolegom.

3. Vás nadriadený zvoláva pravidelné porady, na ktorých diskutujete o vašich povinnostiach alebo pokroku, ktorý ste v rámci zadaného projektu urobili.

Vyjadrenie nesúhlasu nestačí

Konfrontácia mikromanažéra či pokus o zmenu jeho správania môže byť veľmi nepríjemnou skúsenosťou, ak nebudete postupovať takticky, varovala Salemiová.

Namiesto toho, aby ste nadriadeného za jeho zlé správanie kritizovali, požiadajte ho, či by ste sa mohli dohodnúť na kompromise. Ak od vás nadriadený napríklad žiada, aby ste ho dávali do kópie každého emailu a aby ste mu každý deň posielali správy o stave projektu, môžete mu vysvetliť, že vám tým vytvára povinnosti navyše, ktoré vás pripravia o čas, ktorý by ste mohli venovať práci na projekte.

Šéfovi môžete na výmenu navrhnúť, že mu budete správu o produktivite a stave projektu posielať raz týždenne. Salemiová radí uistiť nadriadeného o tom, že ak by sa čokoľvek stalo, tak bude prvý, kto sa o tom dozvie. Ak sa na priamu konfrontáciu necítite, môžete sa obrátiť na personálne oddelenie firmy a poprosiť ich o pomoc.

Suzy Welchová, profesorka z Univerzity v New Yorku, navrhuje úplne inú stratégiu. „S mikromanažérom komunikujte čo najviac, až kým vám nebude viac dôverovať a nedá vám viac slobody pri vykonávaní svojej práce,“ vysvetlila profesorka.

Skúste šéfa nonstop informovať o tom, čo robíte, aby nevznikol priestor na neočakávané situácie a prekvapenia. Najdôležitejšie zo všetkého je neurobiť žiadnu chybu, dodala Welchová. Hoci niektorí nadriadení môžu mať v tomto smere pochopenie a prepáčia vám jednu či dve chyby, pri mikromanažéroch to neplatí.