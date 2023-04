Česko patrí medzi obyvateľmi Slovenska naďalej k najviac navštevovaným krajinám. Zvýšený záujem o spoznávanie rôznych zaujímavosti a podujatí u našich západných susedov potvrdili aj vlani, kedy k ním zavítalo zhruba 780-tisíc krajanov, ktorí využili služby hromadných ubytovacích zariadení.

Podľa informácií českej organizácie cestovného ruchu CzechTourism počet slovenských návštevníkov oproti roku 2021 vzrástol o viac ako tretinu a zároveň presiahol o štyri percentá už aj predpandemický rekordný rok 2019. Vtedy sa v Českej republike ubytovalo takmer 750-tisíc našincov.

Obľúbená destinácia

„Očakávali sme, že sa Slováci vrátia do Čiech, pretože je to ich obľúbená a blízka destinácia, ale že prekonajú rekord z roku 2019, to sme nečakali,“ povedala pre agentúru SITA riaditeľka zastúpenia CzechTourism na Slovensku Nora Gill.

Vzhľadom na to, že v prvých troch mesiacoch minulého roka ešte boli protipandemické obmedzenia, podľa nej vlastne ide o dosiahnutý rekord v návštevnosti za deväť mesiacov a nie za dvanásť.

Skutočný počet turistov zo Slovenska v Česku je oveľa vyšší, keďže štatistické údaje nezahŕňajú ľudí využívajúcich služby cestovného ruchu mimo hromadného ubytovania. „Reálny počet sa odhaduje o 40 až 50 percent viac,“ uviedla Gill s tým, že oficiálne čísla vôbec nepokrývajú jednodňových návštevníkov.

Rastúci záujem

Podiel našich krajanov na celkovej minuloročnej návštevnosti, domácej aj zahraničnej, v Česku s 19,5 milióna ubytovanými dosiahol 4 percentá. Medziročne vzrástol o 1,1 percentuálno bodu a voči poslednému roku pred začiatkom pandémie koronavírusu o 0,6 percentuálno bodu.

Slováci ako jedni z mála zahraničných návštevníkov prekonali úroveň z roka 2019 a podľa počtu ubytovaných spomedzi nich obhájili druhú pozíciu za nemeckými turistami. Rastúci záujem Slovákov o návštevu u českých susedov by mal podľa očakávania pretrvávať aj v tomto roku.

„Verím, že bude pokračovať, stále ponúkame novinky a tipy. Spoliehame sa na to, že Slováci sa vracajú aj niekoľkokrát za rok, idú na predĺžený víkend alebo aspoň na deň,“ poznamenala zástupkyňa CzechTourism. „Otvorili sa už hrady a zámky, niektoré majú nové alebo upravené okruhy,“ podotkla Gill a ako príklad spomenula Karlštejn so zrenovovaným podzemím či hrad Veveří v okolí Brna.

Nebeský most

Slovenskí turisti cestujú do Česka dlhodobo najmä v prvom polroku a poslednom štvrťroku, v letných mesiacoch skôr volia dovolenkové destinácie pri mori.

„Keďže more nemáme, v treťom kvartáli sú príjazdy väčšinou nižšie, ale minulý rok to neplatilo. Praha tvorí zhruba 43 percent príjazdov do Čiech. Klasicky sa držia veľmi vysoko moravské regióny - Juhomoravský, Moravsko-sliezsky a Zlínsky kraj,“ priblížila Gill. Podľa nej ľudia chodia aj ďalej, napríklad do Královohradeckého či Pardubického kraja

V druhom z nich je veľký záujem o Sky Bridge, teda Nebeský most, v obci Dolní Morava, je to najdlhšia visutá lávka na svete pre peších. Americký časopis Time ju vlani zaradil medzi 50 najlepších miest sveta. Predminulý víkend bolo veľa Slovákov v Olomouci na festivale tvarôžkov, pravidelne navštevujú blízke zámky na južnej Morave v Lednici a Valticiach, ale aj vzdialenejšie mestá Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou v Juhočeskom kraji.