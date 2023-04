Turista by Slovensko v Michelinskom sprievodcovi hľadal márne. Nie je totiž zahrnuté do projektu Michelin Guide a nemá doposiaľ žiadnu reštauráciu s michelinskou hviezdou či s iným ocenením od Michelinu. To isté však platí napríklad aj o Austrálii.

O tom, či daná krajina alebo mesto budú súčasťou sprievodcu, rozhoduje tá istá francúzska spoločnosť, ktorá sa preslávila výrobou pneumatík. Prvé vydanie sprievodcu zostavil jeden z dvojice zakladateľov firmy André Michelin v roku 1900. Bedeker priniesol vodičom odporúčania, kde sa zastaviť, kde najesť a kde prespať. Dá sa predpokladať, že to bol marketingový ťah a jeho zámerom bolo podnietiť cestovanie, a tým pádom aj dopyt po pneumatikách.

Otázka peňazí

Slovensko ani Austrália síce na michelinskej mape nie sú, no je tam napríklad Srbsko či ostatné krajiny z Visegrádskej štvorky. Z USA sú tam napríklad okrem dvojice štátov Kalifornia a Florida už len tri mestá – Chicago, New York a Washington. Súčasťou sprievodcu sa v roku 2021 stala aj Moskva, spoločnosť Michelin však po ruskej invázii na Ukrajinu zmrazila svoje odporúčania týkajúce sa ruských reštaurácií.

Dôvodov zaradenia či nezaradenia do sprievodcu je viacero. Môže to byť otázka kritérií alebo aj otázka peňazí.

Keď sa Michelin rozhoduje, či danú krajinu zaradí do sprievodcu, berie do úvahy také kritériá ako dostupnosť kvalitných miestnych produktov, existenciu reštaurácií ponúkajúcich regionálnu a sezónnu kuchyňu, potenciál reštauračného trhu, ekonomickú stabilitu krajiny ale aj turistickú návštevnosť.