K zvýšeniu domácej aj zahraničnej návštevnosti Slovenska môže prispieť aj jeho jednotná prezentácia ako destinácie s udržateľným cestovným ruchom. V minulosti zanedbávanej podpore vnímania alebo značky krajiny vo svete z hľadiska príjazdového turizmu je podľa generálneho riaditeľa národnej organizácie cestovného ruchu Slovakia Travel Václava Miku potrebné ešte veľa doháňať. Tvrdí, že v tom máme obrovský deficit.

Komunikácia a investičný deficit

„Roky nám chýbala konzistentná komunikácia krajiny. Naša pozícia z roku 2021 ukázala, že máme veľa práce a treba investovať,“ odvolal sa na medzinárodný prieskum vnímania krajín v zahraničí Mika. Priami konkurenti a partneri Slovenska v cestovnom ruchu, s ktorými sa porovnávame, podľa neho posledných desať rokov komunikovali veľmi silne a jasne aj u nás.

„Nám to chýba. My nielen musíme komunikovať, ale aj dobehnúť investičný deficit. Lebo to je investícia do komunikácie,“ upozornil na turistickom veľtrhu ITF Slovakiatour 2023 šéf Slovakia Travel. Väčšiu návštevnosť krajiny podľa neho môžu podporiť medzinárodne známe osobnosti, ako napríklad lyžiarka Petra Vlhová.

„Máme rozpočet, o ktorý sme sa usilovali a vieme tie zdroje efektívne alokovať. V porovnaní povedzme so Slovinskom máme investičný dlh za desať rokov tristo miliónov eur. Česi majú teraz menší rozpočet ako my, ale desať rokov mali 1,5 miliardy českých korún,“ povedal Mika. Myslí si, že v súčasnosti robia efektívnu prezentáciu Slovenska ako krajiny cestovného ruchu.

Zvýšenie počtu návštevníkov

Slovakia Travel ako rozpočtová organizácia v rámci Ministerstva dopravy SR vznikla v apríli 2021. Podľa údajov o schválenom rozpočte rezortu na tento rok na jeho portáli by mala mať agentúra celkové výdavky cez 26 miliónov eur, z toho na služby a tovary, vrátane propagácie a prezentácie, 21,6 milióna eur. Vlani mala k dispozícii výdavky v objeme 22 miliónov eur, pričom na služby a tovary bolo určených 18 miliónov eur.

Prioritou je udržanie a zvýšenie počtu návštevníkov najmä z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Nemecka. „Tam je veľmi silný potenciál,“ uviedol Mika. Cieľom je tiež prilákať domácich k spoznávaniu Slovenska, aby videli aj niečo nové, prekvapivé, čo zatiaľ nepoznali, alebo poznajú vďaka tomu, že pribúdajú nové produkty cestovného ruchu.

„Úlohou našej organizácie je nielen propagovať Slovensko zahraničnej klientele, ale ukázať aj domácim turistom, že sa ich voľný čas oplatí stráviť doma,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel s tým, že na Slovensku je stále veľa nepoznaných a blízkych zákutí a miest. „Cestovný ruch sa postupne dostáva z najhorších časov a vnímame nárast turistov na Slovensku,“ dodal Mika.

Hlavným cieľom kampane Discover Central Europe, zameranej v rámci krajín V4 na objavovanie strednej Európy, je propagovať aj Slovensko na vzdialených trhoch, konkrétne v Spojených štátoch amerických či Izraeli.