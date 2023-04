Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj by mal podľa europoslanca Martina Hojsíka vysvetliť dotácie na rozvoj regiónov. Podľa jeho slov totiž vo výzve na rozvoj turizmu uspeli podozrivé firmy. Obavy podľa RTVS potvrdzuje aj Nadácia Zastavme korupciu.

Oddychová zóna za 212-tisíc eur

Podpredseda Progresívneho Slovenska Martin Hojsík upozornil na zoznam schválených žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na rozvoj národných parkov Muránska planina a Poloniny, informujú Európske noviny. Europoslanec tvrdí, že uspeli aj súkromné spoločnosti bez dohľadateľnej webstránky či s minimálnymi tržbami v uplynulých rokoch. Uspeli aj také firmy, ktoré s ochranou prírody či regionálnym rozvojom doteraz významne spájané neboli.

Napríklad v prípade úspešného žiadateľa v Poloninách, spoločnosti Autolanc, sa po zadaní názvu objavila webstránka autoservisu. Firma uspela s projektom „Bigovský potok – oddychová zóna pre turistov“ za 212-tisíc eur.

Pri ďalších dvoch podozrivých firmách, konkrétne Transportit a Team Works, sa nepodarilo webstránku ani len nájsť. Firma Transportit pritom uspela s projektom, na realizáciu ktorého má získať 665-tisíc eur.

„Poverený minister Ján Budaj by mal verejnosť uistiť, že nejde o žiadny omyl alebo nedopatrenie. Špeciálne po skúsenosti, keď dotáciu z rezortu Jána Budaja takmer dostal aj poradca vtedajšieho premiéra Igora Matoviča. Plán obnovy má pomôcť obyvateľom a obyvateľkám daného regiónu ako aj prírode, preto si nemôžeme dovoliť žiadne pochybnosti,“ podotkol Martin Hojsík.

Nákladná doprava či predaj kobercov

S výhradami europoslanca súhlasí aj Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu. Tvrdí, že viaceré spoločnosti doteraz podnikali napríklad v poradenstve, nákladnej doprave či predaji kobercov.

Navyše, firmy majú malý majetok. To môže pre štát predstavovať hneď dva problémy. „Po prvé – či bude firma schopná takýto projekt zrealizovať, keďže doteraz mala skúsenosti len s malými aktivitami. A po druhé – ak by sa jej projekt nepodarilo zrealizovať, pre štát to znamená riziko, že ak bude chcieť poskytnuté peniaze vymáhať späť za nesplnenie účelu, nemusel by dostať takmer nič,“ uviedla pre spravodajský portál RTVS X. Makarová.

Výber projektov nemal na starosti

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj sa bráni tým, že výber projektov nemal rezort na starosti. Pod palcom ho mala mať nezávislá komisia. J. Budaj sa zároveň vyjadril, že do jej rozhodnutia nechce zasahovať.

„Ministerstvo sľúbilo, že výber budú robiť priamo stakeholderi, ktorí sú v regióne, a to sa aj presne udialo. Neviem ako by do neho chcel niekto politicky zasiahnuť. Bolo to v réžii iných členov vedenia ministerstva,“ vyjadril sa J. Budaj.