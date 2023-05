Zdravotné poisťovne už takmer vyčerpali povolené výdavky na lieky na výnimku. Upozorňujú, že náklady na lieky medziročne stúpajú, preto považujú za potrebné zvýšiť rozpočet pre zdravotníctvo. Rezort zdravotníctva podľa vlastných slov s poisťovňami o situácii komunikuje a analyzuje, či je dofinancovanie potrebné.

Námietky neboli akceptované

„Za Union zdravotnú poisťovňu (ZP) môžeme potvrdiť, že po necelých štyroch mesiacoch sme už takmer vyčerpali povolené výdavky na nekategorizované lieky. Tento fakt len potvrdzuje vysokú relevantnosť našich námietok z roku 2021 a 2022 k súčasnému legislatívnemu riešeniu, ktoré však neboli zo strany Ministerstva zdravotníctva SR vôbec akceptované," uviedla pre TASR hovorkyňa Union ZP Kristína Baluchová.

„Naše možnosti sú vzhľadom na okolnosti takmer vyčerpané," potvrdil pre TASR aj manažér odboru PR Dôvery Branislav Cehlárik.

Spolu so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) poukazujú na nedostatočné financovanie sektora a zvyšujúce sa náklady na lieky.

„V prvom kvartáli roku 2023 evidujeme osem- až desaťpercentný nárast nákladov na lieky a dietetické potraviny porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Rozpočet určený na lieky a dietetické potraviny počíta v roku 2023 s rastom približne o jedno percento oproti reálnym nákladom v roku 2022. Náš predpoklad je, že vo svetle súčasnej legislatívy budú náklady VšZP na lieky a dietetické potraviny za celý rok 2023 rásť tempom plus 13 percent oproti reálnym nákladom v roku 2022," spresnila poisťovňa. Rastie tiež podľa nej počet žiadostí o lieky na výnimku.

Situácia je vážna

„Vnímame, že situácia je vážna, komunikujeme so zdravotnými poisťovňami a analyzujeme, čo ju spôsobilo. Hľadáme odpoveď na to, či je situácia do takej miery závažná, aby bolo potrebné zvažovať dofinancovanie," uviedlo pre TASR Ministerstvo zdravotníctva SR.

Ministerstvo ozrejmilo, že strop na lieky na výnimku je momentálne 3,9 percenta z celkových výdavkov zdravotných poisťovní na lieky.

„Keďže novela zákona 363 aktívne zaraďuje lieky z výnimkového režimu do zoznamu kategorizovaných liekov, tak na konci roku 2023 ten strop môže zostať v platnosti," vysvetlilo. Rezort dodal, že za úhradu výdavkov zdravotnej starostlivosti vrátane výnimkových liekov sú priamo zodpovedné zdravotné poisťovne.