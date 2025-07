Európska centrálna banka začína mať obavy, že rýchle posilňovanie eura by mohlo ohroziť snahy o ukotvenie inflácie na úrovni dvoch percent. Spoločná mena krajín eurozóny už totiž voči doláru tento rok posilnila približne o 14 percent. Dôvodom je klesajúca dôvera v Spojené štáty.

Priaznivý vývoj eura pomáha tlmiť rast cien, ktorý momentálne presne zodpovedá cieľu ECB. Zároveň vyvoláva obavy, že spoločná mena stúpne príliš vysoko a spôsobí pokles inflácie pod cieľovú úroveň, čo by poškodilo konkurencieschopnosť eurozóny.

Podpredseda ECB Luis de Guindos varoval, že ak by euro prekročilo hranicu 1,20 dolára, bol by to problém. Dovtedy však podľa jeho slov môže inštitúcia vývoj aspoň sčasti ignorovať. „Čokoľvek nad touto úrovňou by už bolo omnoho komplikovanejšie,“ dodal.

Za rastom eura z veľkej časti stojí oslabenie dolára, keďže clá z dielne amerického prezidenta Donalda Trumpa podkopávajú dôveru investorov a nútia ich hľadať príležitosti mimo USA. Tento posun spočiatku ECB vítala, keďže v jej očiach predstavoval nástroj na boj proti inflácii, ako aj príležitosť zvýšiť postavenie spoločnej európskej meny na globálnej scéne. Podľa Gediminasa Simkusa z litovskej centrálnej banky je rýchlosť, akou euro posilňuje, niečo, čo by ECB mala sledovať obzvlášť pozorne.

„Zatiaľ to nechcú priznať, ale silné euro bude čoraz väčším dôvodom na obavy,“ uviedol pre Bloomberg vedúci makroekonomického výskumu v ING Carsten Brzeski. Ďalšie posilňovanie eura podľa neho neprinesie len deflačné tlaky, ale aj riziko hospodárskej ujmy pre už tak oslabený exportný sektor. To bude dostatočný dôvod na to, aby ECB ďalej znížila úrokové sadzby.

Euro sa od svojho zavedenia v roku 1999 obchodovalo v priemere za 1,1829 dolára. Tento týždeň sa nachádzalo tesne pod touto úrovňou. Prezident Bundesbanky Joachim Nagel túto skutočnosť použil ako argument na zmiernenie obáv. Podobne Madis Muller z estónskej centrálnej banky naznačil, že najnovší vývoj spoločnej meny nie je až taký znepokojujúci. „Posilňovanie eura bolo pomerne rýchle. Úroveň je však stále v rámci historických rozpätí. Nemyslím si, že by sme sa v tejto chvíli mali príliš znepokojovať,“ dodal.