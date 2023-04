Zisk zdravotných poisťovní je kontroverznou témou. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková však tvrdí, že existuje spôsob, ktorý by poisťovniam síce umožnil vytvárať zisk, no zároveň by prispel k vyššej kvalite poskytovaných služieb pre poistencov.

Navrhujete reguláciu zisku zdravotných poisťovní s tým, že vytváranie zisku bude naviazané na plnenie kritérií kvality zo strany týchto inštitúcií. Aké kritériá by poisťovne mali spĺňať?

Sú také, ktoré musia spĺňať štandardne. Samozrejme poisťovne musia dodržiavať minimálnu sieť alebo byť finančne zdravé, mať zaplatené všetky faktúry dodávateľom, teda zdravotníkom, a tak ďalej. To je prirodzená vec. Ale druhá vec sú podmienky, takzvané kritériá kvality.

Ako by to mohlo fungovať?

V záujme ministerstva zdravotníctva by malo byť každoročne vyhlásiť kritériá kvality po dohode so sektorom. Mojím cieľom nie je vytvoriť príkaz na papieri, ale motiváciu. Ministerstvo zdravotníctva by si sadlo za jeden stôl so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Napríklad odbornými organizáciami alebo združeniami, sestrami, ambulantnými a nemocničnými lekármi a všetkými ďalšími, a dohodlo si kritériá kvality.