Poslankyňa Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková navrhuje od budúceho roka regulovať zisk zdravotných poisťovní na základe kritérií kvality, ktoré budú zohľadňovať najmä kľúčové priority štátnej zdravotnej politiky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý liberálna poslankyňa predložila do parlamentu. Poslanci by sa týmto návrhom mali zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 2. mája.

Okrem primeraného zisku vo výške jedného percenta z predpísaného poistného sa má umožniť tvoriť zisk do výšky jedného percenta z predpísaného poistného, ktoré bude naviazané výlučne na plnenie kritérií kvality zdravotných poisťovní. O splnení týchto kritérií má rozhodovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Opätovne sa má zaviesť maximálny limit výdavkov na prevádzkové činnosti zdravotných poisťovní namiesto určenia minimálneho limitu výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Regulácia áno, ale upravená

Súčasná právna úprava regulácie zisku zdravotných poisťovní schválená v decembri minulého roka podľa Cigánikovej zavádza reguláciu tromi rôznymi spôsobmi, a to cez určenie primeraného výsledku hospodárenia vo výške maximálne jedného percenta z predpísaného poistného po prerozdelení, cez určenie minimálneho limitu výdavkov na zdravotnú starostlivosť a cez povinnosť tvoriť technické rezervy na plánovanú zdravotnú starostlivosť.

„Je zrejmé, že potreba regulácie zisku je namieste, ale pre jej ústavnú konformnosť je potrebné upraviť túto reguláciu tak, aby bola proporcionálna, predvídateľná, stabilná a primeraná, v súlade s legitímnymi očakávaniami zdravotných poisťovní," tvrdí Cigániková. Zároveň sa podľa nej dá štátu do rúk nástroj, ktorým bude môcť operatívne ovplyvňovať činnosť zdravotných poisťovní v súlade so zámermi štátnej politiky.