Zamestnávatelia čoraz častejšie varujú pred novým fenoménom na pracovnom trhu. Zamestnanci síce spĺňajú formálne požiadavky, no chýba im schopnosť samostatne uvažovať. Jeden z nich opísal čerstvých absolventov prestížnych univerzít ako „dobre kvalifikovaných, výborne prezentujúcich“ a „vynikajúcich pri plnení pokynov“. No zároveň pre Financial Times dodal: „Nemyslia sami za seba. Čo budú schopní robiť, keď budú mať 35?“

Zamestnávatelia naprieč sektormi – od financií po medicínu – sa obávajú, že mladí ľudia s výbornými výsledkami majú obmedzené schopnosti prispôsobiť sa nepredvídateľnej realite. Ich vzdelanie je často až príliš orientované na konkrétne zručnosti a málo podporuje flexibilitu.

Prezident University College London Michael Spence upozorňuje na príčinu: hodnotenie podľa kritérií. Ide o spôsob výučby postavený na báze testov, ktorý predpokladá, že existuje jediná správna odpoveď. V praxi takéto situácie bývajú zriedkavé.

Študenti sa učia len to, čo bude v teste, vytvárajú vopred pripravené argumenty. No práve schopnosť formulovať vlastné názory, premýšľať v súvislostiach a nachádzať alternatívy je dnes kľúčová. Vyžaduje si to zvedavosť, iniciatívu, odolnosť voči neistote a radosť z učenia ako hnaciu silu rozvoja.

Vzdelávací systém je často príliš úzko špecializovaný a zameraný na výkon. Študenti sledujú najmä to, čo im zabezpečí dobré známky alebo prijatie na univerzitu. V USA , ale aj vo vyspelých európskych krajinách či Spojenom kráľovstve klesá záujem o umelecké odbory na úkor technických. Mnohí študenti dúfajú, že technické zručnosti im zabezpečia zamestnanie. Pritom prichádzajú o schopnosti, ktoré dnes zamestnávatelia považujú za kľúčové.

Dôsledky nedostatočného rozvoja kreatívneho myslenia sa prejavujú aj pri hodnotení PISA. V roku 2022 program začal hodnotiť aj kreativitu – schopnosť prichádzať s originálnymi a rôznorodými nápadmi. Medzi najlepšími sa umiestnil Singapur. Je to vďaka tomu, že kompetentní si uvedomili, že ich školský systém produkuje študentov pripomínajúcich stroje. Preto zaviedli program „Teach Less, Learn More“, ktorý uvoľnil rozvrhy, rozšíril výber predmetov a podporil spoluprácu a kreativitu. Cieľom bolo podnietiť zvedavosť a tým aj ekonomický rast.

PISA potvrdila, že slovenskí žiaci zaostávajú v oblasti tvorivého myslenia za priemerom štátov OECD. Kým skóre 15-ročných žiakov na Slovensku bolo v tejto oblasti 29 bodov, priemer štátov OECD bol na úrovni 33 bodov. Testami prešli mladí zo 64 krajín. Riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže Ivana Pichaničová ozrejmila, že dôvodom zaradenia tvorivého myslenia do testovania je súčasná spoločenská situácia, v ktorej úspech čím ďalej tým viac závisí od inovácií a nových poznatkov.

Podľa britskej National Foundation for Education Research budú do roku 2035 najviac cenenými zručnosťami komunikácia, spolupráca a kreativita. Podobne aj Svetové ekonomické fórum označilo analytické a kreatívne myslenie za už dnes nevyhnutné.