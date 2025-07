Keď francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval do Londýna na anglo-francúzsky summit, obe krajiny sa chceli pochváliť pokrokom v oblasti jadrovej energetiky. Britský minister energetiky Ed Miliband ešte v júni predstavil nový balík investícií do projektu Sizewell C — jadrovej elektrárne v Suffolku, ktorá má v budúcnosti zásobovať až šesť miliónov domácností.

Súčasné obdobie označil za „zlatý vek civilnej jadrovej energetiky“ a vyzdvihol úzku spoluprácu s francúzskou štátnou energetickou spoločnosťou EDF, ktorá už v Spojenom kráľovstve prevádzkuje päť jadrových elektrární a má kontrolovať aj Sizewell C.

Aj francúzska strana hovorí o partnerstve pozitívne. „Spolupráca na projektoch ako Sizewell C je jedným z kľúčových pilierov francúzsko-britských vzťahov,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ Elyzejského paláca podľa Politico. Za pompou štátnej návštevy sa však skrývajú pochybnosti o tom, či Londýn uzavrel naozaj výhodnú dohodu.

Britská vláda už investovala do projektu takmer 18 miliárd libier (21,2 miliardy eur) z verejných zdrojov. O súkromnom financovaní nepadlo ani slovo a konečné investičné rozhodnutie, ktoré by malo odhaliť podiel súkromných investorov, zatiaľ neprišlo.

EDF do projektu zatiaľ neinvestoval nič. Celý projekt financuje výlučne britská vláda, a tým aj daňoví poplatníci. „Je to svojrázny spôsob, ako financovať projekt, treba to tak povedať,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ jadrového sektora oboznámený s plánmi. „V ideálnom svete by ste najprv získali kapitálového investora.“

„Pochopil som to tak, že vláda mala získať 20-percentný podiel na projekte Sizewell C,“ povedal ďalší zdroj z odvetvia. „Zrazu drží polovicu — a čo teraz? Plánuje to znížiť po prijatí finálneho rozhodnutia? Takýto model nie je štandardný.“