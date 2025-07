Rotterdam, najväčší prístav v Európe, sa pripravuje na potenciálny ozbrojený konflikt s Ruskom. Prístavná správa rezervuje priestor pre lode s vojenskými zásobami a pripravuje logistické scenáre, ak by došlo k vypuknutiu vojny.

Generálny riaditeľ prístavu Boudewijn Siemons uviedol, že Rotterdam v tejto súvislosti koordinuje postupy s belgickým Antverpami, aby zabezpečili možnosť prijímať britské, americké a kanadské vojenské vozidlá a zásoby.

„Nie každé terminály sú vhodné na manipuláciu s vojenským nákladom,“ povedal B. Siemons pre denník Financial Times. „Ak by bolo potrebné presunúť veľké objemy vojenského materiálu, niektorú časť kapacity by sme prenechali Antverpám a naopak. V čoraz menšej miere sa vnímame ako konkurenti. Samozrejme, sú oblasti, kde si konkurujeme, ale inde spolupracujeme.“

Tieto opatrenia sú súčasťou širšej vlny vojenských príprav v rámci celej Európy. Európska únia pripravuje plán na opätovné vyzbrojenie v hodnote do 800 miliárd eur. Cieľom je dosiahnuť väčšiu obrannú sebestačnosť, reagovať na požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa a zároveň odradiť Rusko, ktoré pokračuje vo vojne na Ukrajine už štvrtý rok.

Holandsko spolu s ďalšími členmi NATO prisľúbilo zvýšiť obranné výdavky na päť percent HDP. Holandské ministerstvo obrany v máji oznámilo, že prístav Rotterdam musí sprístupniť priestor na súčasné prijímanie viacerých lodí s vojenským nákladom na žiadosť NATO.

Podľa B. Siemonsa budú lode kotviť na vyhradených mólach štyri- až päťkrát ročne, pričom dĺžka ich pobytu bude niekoľko týždňov. Miesto vykládky sa môže meniť podľa potreby. V súčasnosti je kontajnerový terminál jediným priestorom v rotterdamskom prístave, kde možno bezpečne prekladať muníciu z jednej lode na druhú.