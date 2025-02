Na jeseň minulého roka prišiel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s „víťazným plánom“. Nikto však presne nevedel, o čo ide. Naopak, s pribúdajúcimi mesiacmi sa krajina dostávala pod čoraz väčší tlak ruskej armády. Detaily o „víťaznom pláne“ sa objavili až minulý týždeň so záujmom amerického prezidenta o ukrajinské minerály.

V septembri sa totiž ukrajinský prezident stretol s kandidátom na prezidenta Donaldom Trumpom a ponúkol mu možnosť participovať na ukrajinskom minerálnom bohatstve potenciálne v objeme biliónov dolárov. Vtedy nemal potuchy, kam by mohol jeho nápad viesť.

V. Zelenskyj bol v ťažkej situácii. Americká verejnosť dlhodobo odmieta poskytovať prostriedky na zahraničnú pomoc, najmä z dôvodu obáv o korupciu. Pozorne ich vypočuli republikáni, ktorí dlhodobo kritizovali administratívu J. Bidena za pomoc Ukrajine.

D. Trump nazval Zelenského dokonca najlepším predajcom v histórii. „Zakaždým, keď Zelenskyj príde do Spojených štátov, odchádza so 100 miliardami dolárov,“ povedal. „Myslím si, že je to najlepší predajca na Zemi.“ Ukrajinský prezident cítil potrebu ponúknuť D. Trumpovi biznis.

Hlavnou tvárou amerického záujmu o Ukrajinu sa stal blízky Trumpov spolupracovník, senátor Lindsey Graham, ktorý ukrajinské nerastné bohatstvo pokladá za dôvod, prečo brániť Ukrajinu.

„Prezident Trump môže ísť za americkým ľudom a povedať: ‚Ukrajina nie je záťaž, je to prínos,‘“ povedal. „Sedia na kope nerastov v hodnote bilióna dolárov, z ktorých môžeme ťažiť... Viem, že [Putin] ide po peniazoch, nenechajte ho ukradnúť to, čo má Ukrajina.“

A tak D. Trump navrhol, aby Spojené štáty získali od Ukrajiny minerály v hodnote 500 miliárd dolárov. Už samotná suma je však vysoko prestrelená, keďže doteraz Washington poskytol Ukrajine pomoc vo výške 185 miliárd dolárov, hoci D. Trump hovorí o 300 miliardách.

Kyjev dostal od USA v posledných troch rokoch vojenskú pomoc vo výške 66 miliárd dolárov. Nevojenská pomoc bola na úrovni 50 miliárd dolárov. Od ruského útoku na Krym v roku 2014 bola pomoc na úrovni 69 miliárd dolárov. Veľká časť tejto pomoci sú pritom úvery a doteraz bola uhradená iba jej polovica.

V realite bola ponuka ešte omnoho drastickejšia. V stredu dostal Kyjev americkú ponuku vo forme memoranda iba pár hodín pred príletom amerického ministra financií Scotta Besenta do hlavného mesta. Americký minister naliehal, aby ju V. Zelenskyj podpísal okamžite. Nešlo však len o vzácne kovy.

Podľa zdrojov britského The Telegraph, ktorý má kópiu k dispozícii, by dohoda pokrývala „ekonomickú hodnotu ukrajinských zdrojov, vrátane minerálnych zdrojov, ropy, zemného plynu, prístavov alebo inej infraštruktúry“.

Zmluva by bola spravovaná americkou legislatívou, na základe ktorej by sa zriadil subjekt, ktorý by spravoval ukrajinské zdroje. Ten by rozhodoval, komu bude udelená licencia na ťažbu a za akých podmienok. Zároveň by získaval 50 percent zo všetkých príjmov a finančných výnosov z predaja práv tretím stranám.

Podmienky dohody „sú horšie ako finančné sankcie uvalené na Nemecko a Japonsko po ich porážke v roku 1945. Obe krajiny boli napokon čistými príjemcami financií od víťazných spojencov,“ píše The Telegraph. Navyše, ak by bol tento návrh prijatý, Trumpove požiadavky by predstavovali vyšší podiel na ukrajinskom HDP ako reparácie uvalené na Nemecko Versaillskou zmluvou po prvej svetovej vojne.

Ukrajinci ostali z americkej ponuky zdesení a v panike, potvrdil jeden z poradcov pre The Washington Post. Táto osoba to prirovnala k Európanom, ktorí si rozdelili africké kolónie v 18. storočí. Napriek naliehaniu V. Zelenskyj ponuku odmietol s odôvodnením, že nezahŕňa bezpečnostné záruky. Prezident chce predstaviť do niekoľkých dní vlastnú ponuku.

„Trump tvrdí, že ukrajinské suroviny sú prostriedkom na rast americkej ekonomiky. Ale tieto suroviny nie sú len ukrajinské, sú aj európske,“ povedal bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Prečo by Európa mala rozdávať zdroje, ktoré by mali poháňať jej vlastnú ekonomiku, Amerike?“ Dôvodom je podľa neho dohoda o strategickom partnerstve EÚ s Ukrajinou, podpísaná v roku 2021.

Americký prezident však Ukrajinu varoval, že ju odovzdá Putinovi „na tanieri“, ak podmienky odmietne. „Môžu spraviť dohodu. Môžu nespraviť dohodu. Možno sa stanú Rusmi, možno sa nestanú Rusmi,“ povedal.