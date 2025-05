Maďarsko pod vedením premiéra Viktora Orbána je živým príkladom toho, ako možno zisk významnej pozície pretaviť do dlhodobej moci. Zdá sa, že nikto nesleduje osud tejto stredoeurópskej krajiny pozornejšie než americkí republikáni z hnutia MAGA.

V. Orbán je predsedom maďarskej vlády už 14 rokov a vládne s ústavnou väčšinou. Vďaka tomu môže pretvárať krajinu podľa svojich predstáv. Dokonca aj tých najtrúfalejších. Premiérovo pôsobenie na vrchole politického systému poskytuje autoritárskej extrémnej pravici návod, ako oslabiť demokratické princípy.

Orbán našiel fanúšikov v Amerike

Hoci Maďarsko nemá žiadne ohromné zásoby nerastného bohatstva ani silnú armádu, V. Orbán zohráva v americkom politickom diskurze až neprimerane veľkú úlohu. Viceprezident Spojených štátov J.D. Vance si myslí, že USA sa toho môžu od premiéra veľa naučiť. Svoj obdiv neskrýva ani samotný americký prezident Donald Trump: „Nikto nie je lepší, múdrejší alebo lepší líder ako Viktor Orbán. Je fantastický.“

Republikánsky kongresman Andy Harris považuje Maďarsko za „jeden z najúspešnejších modelov pre konzervatívne princípy a vládnutie“. Podľa notoricky známeho predstaviteľa americkej ultrapravicovej scény Stevea Bannona by malo byť Maďarsko inšpiráciou pre celý svet.

Dvom americkým neziskovým organizáciám, ktoré aktívne pripravujú politické návrhy pre Trumpovo druhé funkčné obdobie, sa Orbánov štýl vládnutia takisto náramne pozdáva. Člen jednej z nich označil moderné Maďarsko „nielen za vzor moderného vládnutia, ale za vzor vzorov“. Podľa odborníčky na maďarskú politiku Kim Lane Scheppeleovej sa Maďarsko „stalo majákom toho, ako by svet vyzeral, keby mu vládli trumpisti“.

MAGA prahne po moci

Ako teda vyzerá maďarský model, ktorý MAGA tak veľmi obdivuje? Nejde o modernú štátnu správu, ale staré známe autokratické prevzatie moci. Spočíva napríklad v manipulácii volebného systému a obvodov v prospech vládnucej strany, ovládaní prokuratúry a médií, oslabovaní nezávislosti súdnictva a dosadzovaní lojálnych členov strany do významných politických funkcií.

V. Orbán po znovuzvolení v roku 2010 postupne vymenil väčšinu štátnych úradníkov za svojich najvernejších prisluhovačov. Okrem toho začal využívať ekonomický nátlak a regulácie, aby zničil slobodu tlače, pripravil univerzity o nezávislosť a spolitizoval súdny systém. V neposlednom rade niekoľkokrát zmenil ústavu, aby si zabezpečil volebnú výhodu.

Počas pandémie si premiér prisvojil mimoriadne právomoci, ktoré si ponechal dodnes. Geopoliticky posúva Maďarsko bližšie k Moskve a Pekingu. V Bruseli „papagájuje“ ruskú rétoriku a doma odvracia zrak od netransparentných čínskych investícií.

Práve toto autokratické prevzatie moci je to, čo S. Bannon a ďalší podporovatelia hnutia MAGA obdivujú a snažia sa v USA presadiť. Likvidácia inštitúcií, ktoré tradične slúžia ako protiváha politickej moci, je už v plnom prúde. Po médiách si Trumpova administratíva za obeť vybrala aj školstvo. Obmedzila už napríklad financovanie univerzít a snaží sa ich zdiskreditovať, pretože ich vníma ako bašty liberalizmu, čo ohrozuje ideologickú uniformitu, po ktorej tak veľmi túži.

Vo svetle možného tretieho prezidentského mandátu pre D. Trumpa sa v MAGA kruhoch čoraz častejšie skloňuje potreba zmeny ústavy. Spojené štáty sa tak rýchlo posúvajú smerom k maďarskému populizmu a ich poňatiu spravodlivosti. Zároveň ale aj k maďarskej stagnácii, korupcii a chudobe.

Temná stránka Maďarska

Zástancovia maďarského modelu ignorujú škody, ktoré napáchal domácej ekonomike a bežným občanom. Vôbec sa nezaoberajú rozporom medzi Orbánovymi slovami a reálnou politikou. Premiér s vervou hovorí o rodinných hodnotách, hoci jeho vláda patrí k tým, ktoré v EÚ na zdravotníctvo na obyvateľa míňajú najmenej peňazí. Okrem toho obmedzuje prístup k umelému oplodneniu a udelila milosť mužovi, ktorý kryl sexuálne zneužívanie v detských domovoch.

Orbán často rozpráva o dobre maďarských občanov, no svoju takmer absolútnu moc využíva nie na budovanie prosperity, ale obohacovanie vlastnej rodiny či úzkej skupiny bohatých podnikateľov. V Budapešti sa jej hovorí NERistan a tvorí približne 20 percent maďarskej ekonomiky. To znamená, že 20 percent maďarských firiem nefunguje na trhových princípoch, ale čisto na lojalite. Ich účelom nie je efektivita ani generovanie zisku, ale kleptokracia, t. j. presun štátnych peňazí do súkromných rúk.

Maďarsko bolo kedysi najbohatšou krajinou strednej Európy a obľúbenou destináciou zahraničných investorov. Dnes patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie. Priemyselná produkcia medziročne klesá a nezamestnanosť rastie. Produktivita patrí medzi najnižšie v regióne.

Napriek silným rečiam vládnucej strany o tradičných hodnotách populácia naďalej klesá. Dve tretiny obyvateľov označujú národný vzdelávací systém za „zlý“. Nemocnice zatvárajú oddelenia, pretože lekári húfne odchádzajú do zahraničia. Okrem toho je Maďarsko už tri roky po sebe najskorumpovanejšou krajinou EÚ. Dokonca aj Index ekonomickej slobody ho zaradil na úplný spodok rebríčka, čo sa týka integrity vlády. Turisti v centre Budapešti tento úpadok nevidia a zrejme ho nevidí ani americká pravica.